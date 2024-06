फाइनल फेज में Ayushmann Khurrana, कंगना रनौत ने डाला वोट, घंटों लाइन में लगे दिखे मिथुन चक्रवर्ती

#WATCH | Himachal Pradesh: BJP candidate from Mandi Lok Sabha, Kangana Ranaut casts her vote at a polling station in Mandi, for the seventh phase of #LokSabhaElections2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी वोट डालने के बाद स्याही लगी अंगुली में फोटो खिंचाई।

आयुष्मान खुराना अपने शहर चंडीगढ़ वोट डालने पहुंचे। अभिनेता ने मतदान के बाद अपनी स्याही लगी अंगुली दिखाते हुए पैप्स के लिए पोज किया। आयुष्मान ने कहा, "मैं अपना वोट डालने और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने शहर वापस आया हूं। मुंबई में इस बार बहुत कम मतदान हुआ। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को वोट डालना चाहिए। अगर वोट नहीं डालते हैं तो हमें शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है।"

#WATCH | Actor Ayushmann Khurrana shows the indelible ink mark on his finger after voting at a polling booth in Chandigarh.

He says, "I came back to my city to cast my vote and exercise my right...Mumbai recorded a very low voter turnout this time but we should cast our…