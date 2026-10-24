गीता के कोड से अंग्रेजों को चटाएंगे धूल, भारत के मोस्ट वॉन्टेड सैनिक बने प्रभास, धांसू है Fauzi का टीजर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साउथ सिनेमा से निकलकर पैन इंडिया स्टार की जर्नी तय कर चुके अभिनेता प्रभास (Prabhas) के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म फौजी का टीजर रिलीज कर दिया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म का 2 मिनट और 31 सेकंड के इस धमाकेदार टीजर को देखने के बाद रोंगटे खड़े होना तय है।

फौजी के टीजर में दिखी सुभाष चंद्र बोस की झलक फौजी के धमाकेदार टीजर की शुरुआत होती है 29 मई 1942 में हुए वर्ल्डवॉर 2 से, जिस समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के एडॉल्फ हिटलर से मिलते हैं। हिटलर उनसे कहता है कि आप ब्रिटे न को हराने में जर्मनी की मदद चाहते हैं। जिसके जवाब में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है ब्रिटेन। ये बात सुन हिटलर बोलता है कि ब्रिटेन भारत पर दो सदियों से राज कर रहा है, 2 सदियों की गुलामी बह रही है आपके खून में, ये एक हारी हुई लड़ाई है।

जिसके बाद तर्क देते हुए बोस कहते हैं, आप भारतीयों के बारे में कुछ भी नहीं जानते मिस्टर हिटलर। मैं इंडिया को ब्रिटेन से आजाद करवाकर ही रहूंगा। आप मदद करें या न करें। जिसके जवाब में जब हिटलर कहता है कि ख्वाबो से जंग नहीं जीती जाती। ये सुनकर सुभाष चंद्र बोस तुरंत कहते हैं ख्वाबो से नहीं, अक्ल से जीतेंगे और तभी प्रभास का किरदार इंट्रोड्यूज होता है।

1932 से सबसे मोस्ट वॉन्टेड फौजी बने प्रभास सुभाष चंद्र बोस आगे कहते हैं कि आप ये जानते हैं कि जापान ने ब्रिटेन को हराकर सिंगापुर पर कब्जा किया था, लेकिन आप इसकी वजह नहीं जानते जो एक इंडियन था,जिसके कारण ये जंग जीती गई। एक सैनिक, एक स्टैटेजिक और एक इंडियन स्पाई, जो ब्रिटेन की हार का कारण बना। भारत के सैनिक के बारे में ब्रिटेन को कुछ भी नहीं पता। उसने एक अटूट कोड बनाया है, जो गीता पर बेस्ड है। ब्रिटिश भी ये बात मानती है कि इस कोड को क्रैक करना किसी के बस में नहीं है।

जब हिटलर उसका नाम पूछता है, तो बोस कहते हैं कि उसका असली नाम किसी को नहीं पता है। ब्रिटिश उसे फौजी बुलाती है। हिटलर फौजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि वह कोलकाता में मेरे वतन की हिफाजत कर रहा है। फिर प्रभास के किरदार को टीजर में भारत के सबसे बड़े रिबेल सोल्जर के रूप में इंट्रोड्यूज किया गया, जो साल 1932 से मोस्ट वॉन्टेड फौजी है।