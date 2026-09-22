अक्षय कुमार की फिल्म के बाद Prabhas की Fauzi भी हुई पोस्टपोन, तय समय पर रिलीज होगी श्रद्धा की ईठा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रभास (Prabhas) के फैंस को उनकी फिल्म फौजी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। हनु राघवपुडी द्वारा निर्देशित यह पीरियड ड्रामा फिल्म पहले 3 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली थी।

हालांकि, हाल ही में आई खबरों के अनुसार, पोस्ट-प्रोडक्शन के काम में देरी के कारण फिल्म की रिलीज 2027 तक टाली जा सकती है। फिल्म निर्माताओं ने अब पुष्टि कर दी है कि रिलीज टाल दी गई है। अब मूवी कब रिलीज होगी इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है।

प्रोड्यूसर ने कंफर्म की न्यूज तेलुगु अभिनेता नानी (Nani) की फिल्म द पैराडाइज (The Paradise) के प्री रिलीज इवेंट में बोलते हुए मैत्री मूवी के प्रोड्यूसर रवि शंकर ने इस न्यूज को कंफर्म किया। उन्होंने फैंस को आश्वासन दिया कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसे मूवी को और लार्ज स्केल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।