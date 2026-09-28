चंदा जोड़कर बनी थी Farooq Shaikh की 42 साल पुरानी फिल्म, निर्माताओं ने मिलाए थे 500-500 रुपये

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत की फिल्मों के निर्माण के पीछे कई दिलचस्प किस्से मौजूद रहते हैं। इस आधार पर आज हम आपको दिग्गज अभिनेता रहे फारूक शेख की एक 42 साल पुरानी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे 500-500 रुपये का चंदा जोड़कर बनाया गया था।

इस मूवी की मेकिंग का रोचक किस्सा आपको वाकई हैरान कर देगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है। चंदा जोड़कर बनी थी फारूक शेख की फिल्म फारूक शेख हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार रहे थे। अपने शानदार एक्टिंग करियर के दौरान उन्होंने कई यादगार फिल्में की थीं। उनमें से एक फिल्म ऐसी भी थी, जिसका निर्माण चंदा जोड़कर किया गया था। फिल्म का नाम था- अब आएगा मजा (Ab Aayega Maza) और ये साल 1984 में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी।

उन्होंने बताया- सिनेमा जगत में कई ऐसे किस्से हैं, जो सिर्फ मजे-मजे हुए थे। मुझे आज भी याद है कि एक फिल्म हमने की थीं, जिसमें फारूक शेख और अनीता राज जैसे बड़े कलाकार मौजूद रहे। इस मूवी का निर्माण चंदा जोड़कर किया गया था। आलोक नाथ और गिरिजा शंकर जैसे कलाकारों ने निर्माता की जिम्मेदारी निभाई और प्रोडक्शन की टीम के अन्य साथियों के साथ मिलकर 500-500 रुपये का डोनेशन जोड़ा और ये मूवी बनाई। हालांकि, कमर्शियल तौर पर हमारी ये फिल्म अधिक सफलता हासिल नहीं कर पाई थी।