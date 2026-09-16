80s की पुरानी फिल्म को देखकर निकल आए थे लोगों के आंसू, थिएटर्स में फूट-फूटकर रोने लगे थे दर्शक

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में मौजूद हैं, जिनकी कहानियों ने फैंस के ऊपर गहरी छाप छोड़ी थीं। इस मामले में 80 के दशक में रिलीज होने वाली एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म भी शामिल है, जिसे थिएटर्स में देखकर लोग फूट-फूटकर रोने लगे थे।

43 साल पहले आई उस मूवी ने दर्शकों पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि सिनेमाघरों में भावनाओं को सैलाब उमड़ पड़ा था। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन सी पुरानी फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

इस फिल्म ने फैंस को रुलाया फिल्मों का निर्माण अक्सर मनोरंजन के लिए किया जाता है। लगभग एक सदी से बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में बनाई गई हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों-दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक फिल्म साल 1983 में सिनेमाघरों रिलीज किया गया था, इसका नाम था- सदमा (Sadma)।

दरअसल सदमा के क्लाईमैक्स सीन में दिखाया गया है कि जब रेशमी (श्रीदेवी) की कोई याद्दाश्त एक झटके के बाद वापस आती है और वह इस वजह अपने प्रेमी सोमू (कमल हासन) के साथ बिताए प्यार भरे पलों को भूल जाती है। (कमल हासन) के साथ बिताए गए उन तमाम महीनों की यादों को पूरी तरह भूल जाती है।

रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म फिल्माए गए इस सीन सोमू वह सब हरकते करता हैं, जिससे रेशमी उसको पहचान ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वह उसे एक पागल व्यक्ति समझकर ट्रेन में बैठकर चली जाती है। सदमा के इस क्लाइमैक्स सीन को आज भी भारतीय सिनेमा का सबसे दिल दहला देने वाला निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रमाण माना जाता है।