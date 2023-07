Farhan Akhtar एक्स वाइफ अधुना के साथ आए नजर, सोशल मीडिया पर शेयर की फैमिली फोटो

Farhan Akhtar Ex Wife फरहान अख्तर ( Farhan Akhtar ) ने शिबानी संग फरहान की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उन्होंने अधुना भबानी से शादी रचाई थी। सालों तक साथ रहने के बाद दोनों ने तलाक लिया। वहीं अब सालों बाद एक्टर ने वाइफ संग फोटो साझा की है। फरहान और अख्तर फैमिली इस वक्त काफी खुश हैं ।

Farhan And Adhuna Bhabani Photo Credit Instagram

HighLights फरहान अख्तर एक्स वाइफ संग आए नजर अधुना और शिबानी भी एक साथ आई नजर फरहान अख्तर की बेटी हुई ग्रेजुएट

