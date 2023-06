Kusha Kapila से अलग होने के बाद एक्स हसबैंड जोरावर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘उसके कैरेक्टर पर बोलना शर्मनाक है’

Zorawar Ahluwalia Reaction On Separation कुशा कपिला से अलग होने के बाद अब सोशल मीडिया पर जोरावर अहलूवालिया ने एक पोस्ट साझा किया है। दरअसल सेप्रेशन पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कुशा कपिला को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अब कुशा के एक्स हसबैंड जोरावर ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है।

Zorawar ahluwalia Kusha Kapila Photo Credit Instagram

HighLights कुशा कपिल और जोरावर ने तोड़ी 6 साल पुरानी शादी सेप्रेशन के एक 24 घंटे बाद एक्स हसबैंड जोरावर मामले में तोड़ी चुप्पी 'कुशा को किसी विलेन के रूप में पोट्रेट करना शर्मनाक है'

Edited By: Aditi Yadav