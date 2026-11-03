गनमास्टर G9 के बाद 'Rooh' कंपाने आ रहे इमरान हाशमी, 2027 में इस हॉरर-म्यूजिकल फिल्म से हिलाएंगे बॉक्स ऑफिस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म गनमास्टर जी9 (Gunmaster G9) को लेकर चर्चा में हैं। ये एक एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है।

इसका निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है। इमरान हाशमी के अलावा इसमें जेनेलिया देशमुख और आपारशक्ति खुराना भी नजर आएंगे।

वहीं अब एक्टर के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। जानकारी के अनुसार इमरान हाशमी टिप्स फिल्म्स की म्यूजिकल हॉरर रूह में नजर आएंगे। इसका म्यूजिक भी टिप्स म्यूजिक तैयार करेगा।

म्यूजिक का लगेगा तड़का

फिल्म के निर्माताओं ने इसे हॉरर, रोमांस और संगीत का एक अनूठा संगम बताया है, जो दर्शकों को एक अलग सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगा। इसका निर्देशन मयंक शर्मा कर रहे हैं, जो अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित सीरीज 'ब्रीथ' (Breathe) के लिए जाने जाते हैं। इसका स्क्रीनप्ले मयंक शर्मा और विशाल कपूर ने मिलकर लिखा है।

यह फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। अभिनेता इससे पहले 'राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज' और 'एक थी डायन' जैसी मजेदार हॉरर फिल्मों में नजर आ चुके हैं।