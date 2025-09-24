Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश जाकर इस हसीना संग रोमांस फरमाएंगे Emraan Hashmi, आवारापन 2 की शूटिंग पर बड़ा अपडेट

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:16 PM (IST)

    मोहित सूरी की क्राइम थ्रिलर फिल्म आवारापन का 18 साल बाद सीक्वल आ रहा है। बेहतरीन गानों से भरपूर इस फिल्म के सीक्वल में एक बार फिर से इमरान शिवम पंडित का किरदार निभाएंगे। फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस को लेकर तो पहले ही खुलासा हो गया था लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग कहां होगी इस पर भी अपडेट आ गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    आवारापन 2 की शूटिंग पर आया अपडेट/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। कभी बॉलीवुड के सीरियल किसर रहे इमरान हाशमी की सेकंड इनिंग बॉलीवुड में सेकंड लीड एक्टर के तौर पर हुई। टाइगर 3 से लेकर दे कॉल मी ओजी (They Call Me OG) तक में वह अहम भूमिका में दिखे। हालांकि, फैंस एक लम्बे समय से उन्हें मुख्य भूमिका में देखने के इंतजार में बैठे हुए थे, जो अब खत्म होने वाला है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्रेंचाइजी फिल्मों के दौर में बीते दिनों ही इमरान हाशमी की साल 2007 में रिलीज फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल की घोषणा हुई। 18 साल के बाद मेकर्स मोहित सूरी की एक्शन क्राइम ड्रामा का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही फिल्म की एक्ट्रेस फाइनल हुई थी और अब 'आवारापन-2' की शूटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। 

    कब शुरू होगी आवारापन 2 की शूटिंग? 

    रिपोर्ट्स की मानें तो आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ पहली बार हॉट एक्ट्रेस दिशा पटानी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। इसके बाद अब खबर है कि फिल्म की शूटिंग इस महीने के अंत से आरंभ होगी। खबरों के मुताबिक, इसी हफ्ते बैंकॉक में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इमरान हाशमी, दिशा पटानी और पूरी टीम एक महीने के लिए बैंकॉक में रहेगी। इस दौरान फिल्म का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा शूट किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Awarapan 2 में हुई बॉलीवुड की इस हसीना की एंट्री, Emraan Hashmi संग पर्दे पर लड़ाएंगी रोमांस?

    आवारापन 2 की पूरी कहानी बैंकॉक में ही घटित होगी और टीम असल लोकेशन्स पर ज्यादा शूटिंग करने का सोच रही है। यही नहीं निर्माता विशेष भट्ट फिल्म के लिए संगीतकारों के साथ मिलकर बेहतरीन संगीत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, संगीत आवारापन फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा है और सीक्वल में निर्माता को निराश नहीं करना चाहते है। बैंकाक में 30 दिनों के शेड्यूल के बाद टीम नवंबर में एक और चरण के लिए फिर से एक साथ आएगी।

    जनवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी शूटिंग

    मुंबई के मनोरंजन संवाददाता की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस साल जनवरी तक फिल्म की शूटिंग पूरी करने का विचार है। सूत्रों के मुताबिक पूरी शूटिंग रिलीज की समय सीमाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है।

    इमरान हाशमी शिवम के रूप में वापसी करने के लिए उत्साहित हैं। वह आगामी दिनों में फिल्म हक में नजर आएंगे। इसके अलावा उनकी पवन कल्याण संग 'दे कॉल हिम ओजी' में दिखेंगे जो 25 सितंबर को रिलीज होगी। 

    यह भी पढ़ें- Awarapan 2 Release Date: इंतजार खत्म! 18 साल बाद आ रहा 'आवारापन' का सीक्वल, इमरान हाशमी ने बताई रिलीज डेट