विदेश जाकर इस हसीना संग रोमांस फरमाएंगे Emraan Hashmi, आवारापन 2 की शूटिंग पर बड़ा अपडेट

मोहित सूरी की क्राइम थ्रिलर फिल्म आवारापन का 18 साल बाद सीक्वल आ रहा है। बेहतरीन गानों से भरपूर इस फिल्म के सीक्वल में एक बार फिर से इमरान शिवम पंडित का किरदार निभाएंगे। फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस को लेकर तो पहले ही खुलासा हो गया था लेकिन अब इस फिल्म की शूटिंग कहां होगी इस पर भी अपडेट आ गया है।

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। कभी बॉलीवुड के सीरियल किसर रहे इमरान हाशमी की सेकंड इनिंग बॉलीवुड में सेकंड लीड एक्टर के तौर पर हुई। टाइगर 3 से लेकर दे कॉल मी ओजी (They Call Me OG) तक में वह अहम भूमिका में दिखे। हालांकि, फैंस एक लम्बे समय से उन्हें मुख्य भूमिका में देखने के इंतजार में बैठे हुए थे, जो अब खत्म होने वाला है।

फ्रेंचाइजी फिल्मों के दौर में बीते दिनों ही इमरान हाशमी की साल 2007 में रिलीज फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल की घोषणा हुई। 18 साल के बाद मेकर्स मोहित सूरी की एक्शन क्राइम ड्रामा का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही फिल्म की एक्ट्रेस फाइनल हुई थी और अब 'आवारापन-2' की शूटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है।

कब शुरू होगी आवारापन 2 की शूटिंग? रिपोर्ट्स की मानें तो आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ पहली बार हॉट एक्ट्रेस दिशा पटानी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। इसके बाद अब खबर है कि फिल्म की शूटिंग इस महीने के अंत से आरंभ होगी। खबरों के मुताबिक, इसी हफ्ते बैंकॉक में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इमरान हाशमी, दिशा पटानी और पूरी टीम एक महीने के लिए बैंकॉक में रहेगी। इस दौरान फिल्म का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा शूट किया जाएगा।