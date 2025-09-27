Ekta Kapoor: कोरियन ड्रामा में नजर आएंगी टीवी की ओजी 'क्वीन' एकता कपूर, इस दिन करने जा रहीं बड़ा एलान

Ekta Kapoor In K-Drama टेलीविजन की दुनिया में एकता कपूर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दशकों तक एकता ने अपनी टीवी सीरियल से दर्शकों का मनोरंजन किया है और अभी भी कर रही हैं। लेकिन हाल ही में एकता ने एक ऐसा लाइफ अपडेट दिया है जिससे उनके फैंस को डबल खुशी होने वाली है।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारत में जब भी टीवी सीरियल की बात होती है एकता कपूर का नाम सबसे पहले आता है और हो भी क्यों ना, आखिर एकता ने सालों तक टीवी पर अपनी धाक जमा रखी है। बरसों पहले क्योंकि सास भी कभी बहू से घर-घर में फेमस हुई एकता कपूर फिर से उसी सीरीयल को 2025 में वापस लेकर आईं और लोग अभी भी इसे उसी दिलचस्पी के साथ पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है एकता इंटरनेशनल लेवल पर अपने आर्ट को ले जाना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जिससे उनके फैंस खुश हो गए हैं।

कोरियन ड्रामा में नजर आएंगी एकता कपूर? एक तरफ जहां हिंदी सीरियल की भारत में तगड़ी फैन फॉलोइंग है वहीं दूसरी ओर कोरियन ड्रामा के भी देश में लाखों-करोड़ों फैन है। तो अब एकता कपूर ने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है जिससे ये दोनों ही फैन खुश हो जाएंगे। दरअसल एकता ने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर एलान किया कि वे कोरियन ड्रामा में नजर आने वाली हैं।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया एकता कपूर के ज्यादातर सीरियल के नाम की शुरुआत 'क' शब्द के साथ होती है। जिनमें कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कहानी घर-घर की, कसम, कैसा ये प्यार है, कहीं तो होगा, कसम से जैसे सीरियल शामिल हैं। इसीलिए उन्हें के-ड्रामा की ओजी क्वीन कहा जाता है।