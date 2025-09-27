Language
    Ekta Kapoor: कोरियन ड्रामा में नजर आएंगी टीवी की ओजी 'क्वीन' एकता कपूर, इस दिन करने जा रहीं बड़ा एलान

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:12 PM (IST)

    Ekta Kapoor In K-Drama टेलीविजन की दुनिया में एकता कपूर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दशकों तक एकता ने अपनी टीवी सीरियल से दर्शकों का मनोरंजन किया है और अभी भी कर रही हैं। लेकिन हाल ही में एकता ने एक ऐसा लाइफ अपडेट दिया है जिससे उनके फैंस को डबल खुशी होने वाली है।

    कोरियन ड्रामा में नजर आएंगी एकता कपूर

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भारत में जब भी टीवी सीरियल की बात होती है एकता कपूर का नाम सबसे पहले आता है और हो भी क्यों ना, आखिर एकता ने सालों तक टीवी पर अपनी धाक जमा रखी है। बरसों पहले क्योंकि सास भी कभी बहू से घर-घर में फेमस हुई एकता कपूर फिर से उसी सीरीयल को 2025 में वापस लेकर आईं और लोग अभी भी इसे उसी दिलचस्पी के साथ पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है एकता इंटरनेशनल लेवल पर अपने आर्ट को ले जाना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है जिससे उनके फैंस खुश हो गए हैं।

    कोरियन ड्रामा में नजर आएंगी एकता कपूर? 

    एक तरफ जहां हिंदी सीरियल की भारत में तगड़ी फैन फॉलोइंग है वहीं दूसरी ओर कोरियन ड्रामा के भी देश में लाखों-करोड़ों फैन है। तो अब एकता कपूर ने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है जिससे ये दोनों ही फैन खुश हो जाएंगे। दरअसल एकता ने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर एलान किया कि वे कोरियन ड्रामा में नजर आने वाली हैं।

    इस दिन होगा बड़ा अनाउंसमेंट 

    अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एकता ने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, 'हाय दोस्तों, आपको याद है मैं के-ड्रामा की ओजी क्रिएटर हूं और मैं एक लाइफ अपडेट देने जा रही हूं, मैं कोरियन ड्रामा में नजर आने वाली हूं'। इस स्टोरी के साथ उन्होंने लिखा, '29 सितंबर को 1 बजे सरप्राइज मिलेगा'।

    एकता कपूर के ज्यादातर सीरियल के नाम की शुरुआत 'क' शब्द के साथ होती है। जिनमें कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, कहानी घर-घर की, कसम, कैसा ये प्यार है, कहीं तो होगा, कसम से जैसे सीरियल शामिल हैं। इसीलिए उन्हें के-ड्रामा की ओजी क्वीन कहा जाता है।

    एकता कपूर ने टीवी सीरीयल के साथ कई फिल्में भी बनाई हैं। उन्होंने अपने बालाजी प्रोडक्शन के बैनर तले कई सीरियल, फिल्में प्रोड्यूस की हैं। सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से भी नवाजा गया है इसके अलावा उन्हें इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। वे बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र और शोभा कपूर की बेटी हैं।

