Eid-al-Adha 2023: गौहर खान ने बेटे के साथ मनाई 'ईद-उल-अजहा', शेयर की जेहान खास तस्वीर

Eid-al-Adha 2023 आज ईद-उल-अजहा (Eid-al-Adha) यानी बकरीद मनाई जा रही हैं। इस दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा होती है। ईद के इस मौके पर टीवी एक्ट्रेस गौहर खान ने सोशल मीडिया पर फैंस को बधाई दी है। बकरीद के इस खास मौके पर गौहर खान ने बेटे की फोटो शेयर की है। दो महीने पहले गौहर ने बेटे को जन्म दिया था।

HighLights गौहर खान ने ईद-उल-अजहा पर दी बधाई एक्ट्रेस ने शेयर की बेटे की तस्वीर 10 मई को गौहर ने जेहान को दिया जन्म

