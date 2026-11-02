'आप उन्हें ऐसे...'जब गजराज राव ने Shah Rukh Khan को मारा था धक्का, मणि रत्नम ने दी थी एक्टर को वॉर्निंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की 1998 की फिल्म 'दिल से' (Dil Se) आज भी उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इसे आज भी रोमांटिक कल्ट क्लासिक थ्रिलर के तौर पर याद किया जाता है।

इस फिल्म का निर्देशन और लेखन दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज मणिरत्नम ने किया था। इस मूवी में गजराज राव (Gajraj Rao) ने एक सीबीआई अधिकारी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था। हालांकि इसके लिए उनको कई सारी बाते भी सुननी पड़ी और तब पहली बार उनका सामना शाह रुख खान के स्टारडम से हुआ। खुद गजराज राव ने एक इंटरव्यू में ये मजेदार किस्सा सुनाया था। हाथापाई वाले सीन में दे दिया था धक्का गजराज राव ने बताया कि निर्देशक मणिरत्नम ने उन्हें शाह रुख के साथ हाथापाई वाले एक सीन के दौरान सावधान रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन शाह रुख ने सामने से गजराज को सहज महसूस कराया और उन्हें खुलकर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया।

दरअसल दिल से में गजराज राव ने सीबीआई अधिकारी की भूमिका निभाई थी जो शाह रुख के किरदार का पीछा कर रहा होता है। इस सीन में, उन्हें शाह रुख को धक्का देकर दीवार से सटाना था। रिहर्सल के दौरान, गलती से उन्होंने शाह रुख को बहुत जोर से धक्का दे दिया।

मणिरत्नम को देनी पड़ी थी चेतावनी गजराज ने बताया कि रिहर्सल के बाद, मणिरत्नम उन्हें एक तरफ ले गए। उन्होंने बताया, 'इस सीन में हम शाह रुख का पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर मैं उनका कॉलर पकड़कर उन्हें दीवार की तरफ धकेलता हूं।

रिहर्सल के बाद, मणिरत्नम मुझे एक तरफ ले गए और बोले, 'शाहरुख एक हीरो हैं, वह एक स्टार हैं। हमें यह फिल्म पूरी करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें इस तरह से धक्का मत दीजिए।' शाह रुख ने खुद ऐसा करने के लिए कहा गजराज राव ने बताया कि जैसे ही मणिरत्नम सर गए, शाह रुख खान खुद मेरे पास आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, 'गजराज, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा तुमने पहले किया था।'