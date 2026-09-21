Dupahiya 2 Trailer: धड़कपुर बना 'मिर्जापुर', ओटीटी पर आएगा ‘दुपहिया’ सीजन 2, शानदार ट्रेलर आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते साल ओटीटी पर दुपहिया वेब सीरीज को रिलीज किया गया था। जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। हाल ही में मेकर्स की तरफ से दुपहिया सीजन 2 (Dupahiya Season 2) का एलान किया गया है और अब इसका लेटेस्ट ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।

जिसे देखने के बाद इस कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज के लिए फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार दुपहिया के धड़कपुर गांव में इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।

सामने आया दुपहिया 2 का ट्रेलर अगर आपने दुपहिया सीजन 1 को देखा है तो आपको पता होगा कि धड़कपुर एक ऐसा गांव है, जहां अभी तक एक भी पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन दुपहिया सीजन 2 में धड़कपुर ग्राम पंचायत क्राइम मुक्त नहीं रहेगा और ये मिर्जापुर बनता हुआ नजर आ सकता है। इसका अंदाजा दुपहिया 2 का लेटेस्ट ट्रेलर देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।