'क्रांतिकारियों' की सीरीज ने ओटीटी पर जमाया कब्जा, 8 एपिसोड की Historical Drama निकली नंबर-1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर वेब सीरीज को देखना फैंस को काफी पसंद आता है। इस मामले में फिलहाल एक लेटेस्ट सीरीज का नाम चर्चा में बना हुआ है, जो इतिहास के पन्नों को पलटती है। इस सीरीज में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और उन क्रांतिकारियों की कहानी को दर्शाया गया है, जिनके बार में बहुत कम लोग जानते हैं।

फिलहाल ओटीटी पर आते ही 8 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज नंबर-1 बन गई है और मनोरंजन जगत में इसका नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी सीरीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

ओटीटी पर छाई हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज जिस वेब सीरीज के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे बीते 11 सितंबर को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। इस सीरीज का नाम है- 'द रिवोल्यूशनरीज' (The Revolutionaries)। निर्देशक निखिल अडवाणी के डायरेक्शन में बनने वाली ये नई सीरीज फिलहाल प्राइम वीडियो पर मस्ट वॉच बन गई है।

बात की जाए 'द रिवोल्यूशनरीज' की कहानी की तरफ तो इस सीरीज में भारतीय इतिहास के उन क्रांतिकारियों की कहानी को दर्शाया गया है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया था। लेकिन उनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी है कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। 'द रिवोल्यूशनरीज' में अभिनेता भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा, जेसन शाह और गुरुफतेह पीरजादा जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया है।