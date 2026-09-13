Netflix पर आते ही फैमिली ड्रामा बनी सबकी फेवरेट, इंडिया में नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है नई फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्लेफॉर्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नेटफ्लिक्स (Netflix) का नाम जरूर शामिल होता है। हर वीकेंड देखा जाता है कि नेटफ्लिक्स पर या तो कई फिल्म और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है या फिर थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद मूवी नेटफ्लिक्स पर आती हैं।

इस आधार पर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक नई थिएटर रिलीज मूवी को स्ट्रीम किया गया है, जो अब फैंस की फेवरेट बन गई है। आलम ये है कि ये फैमिली ड्रामा फिल्म ओटीटी पर भारत में नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है।

नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 बनी ये फिल्म बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर फिल्मों की रिलीज के लिए सिनेप्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। खासतौर पर अगर वह फिल्म साउथ सिनेमा से नाता रखती है, तो ये बेताबी और अधिक बढ़ जाती है। इस लेख में जिस मूवी के बारे में बात की जा रही है, वह दक्षिण भारतीय सिनेमा से ताल्लुक रखती है और इसका नाम है- विश्वनाथ एंड संस (Vishwanath And Sons)।

इसी वजह से विश्वनाथ एंड संस फिलहाल नेटफ्लिक्स पर भारत में नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए है और ट्रेंडिंग में टॉपर बन गई है। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब सूर्या की विश्वनाथ एंड संस को ओटीटी पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो इस मूवी के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को और हाई कर रहा है।