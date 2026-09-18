Dupahia Season 2 OTT: 'धड़कपुर' में आया भोजपुरी स्टार, 25 साल बाद हुआ गांव में अपराध; दुपहिया 2 की रिलीज डेट आउट
2025 में दुपहिया के सीजन वन को बहुत प्यार मिला था। अब सालभर बाद अमेजन प्राइम वीडियो ने दुपहिया सीजन ...और पढ़ें
HighLights
दुपहिया सीजन 2 के साथ मेकर्स करेंगे बड़ा धमाका
अमेजन प्राइम वीडियो ने अनाउंस की दुपहिया सीजन 2 की रिलीज डेट
पुराने सितारों के साथ धड़कपुर में धमाल मचाएगा भोजपुरी स्टार
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धड़कपुर गांव में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। 25 साल से क्राइम फ्री रहा ये गांव अब अपराधियों का गढ़ बन चुका है। प्राइम वीडियो की सफल वेब सीरीज दुपहिया के दूसरे सीजन की घोषणा मेकर्स ने कर दी है।उन्होंने वेब सीरीज की रिलीज डेट से पर्दा उठाया और साथ ही ये भी बताया कि सीरीज के सेकंड सीजन में भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार की एंट्री होने जा रही है।
प्राइम वीडियो पर कब आएगा दुपहिया सीजन 2?
दुपहिया सीजन 2 (Dupahia Season 2)की अनाउंसमेंट करते हुए अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेकंड सीजन का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें सामने पुलिस स्टेशन है और उसके सामने बाहर तीन लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ रस्सी से बंधे हैं। सामने एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, जो उन पर नजर रख रहा है।
कॉमेडी ड्रामा शो के नए सीजन की पहली झलक शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "सुनो-सुनो, सुनो धड़कपुर अब क्राइम फ्री नहीं रहा है। नया सीजन 1 अक्टूबर 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो(Amazon Prime Video) पर ऑनएयर होगा। अब धड़कपुर में आने वाले समय में कौन सा बड़ा क्राइम होगा यह देखना दिलचस्प होगा।
दुपहिया सीजन 2 में हुई भोजपुरी स्टार की एंट्री
पहले सीजन की सफलता के बाद नए सीजन में भी गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा एक बार दर्शकों को फिर से अपनी कॉमेडी टाइमिंग से गुदगुदाते हुए दिखाई देंगै। वहीं नए सीजन में भोजपुरी स्टार निरहुआ भी काल्पनिक गांव धड़कपुर में धमाल मचाते हुए नजर हुए। दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर दुपहिया सीजन 2 होगा।
दुपहिया सीजन 2 की घोषणा मेकर्स ने जैसे ही की फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई। एक यूजर ने लिखा, "फिर से दुपहिया आ रही है, ये बहुत ही एपिक होगी।" दूसरे यूजर ने लिखा, "ये तो बहुत अच्छी खबर दी है। कौन-कौन नया होगा सब बता दो।"
दुपहिया पहले सीजन की थी ये कहानी
दुपहिया का सीजन 1 जिन्होंने नहीं देखा, उन्हें बता दे कि कहानी की शुरुआत धड़कपुर (काल्पनिक गांव) से होती है, जिसे बिहार का बेल्जियम भी कहा जाता है, क्योंकि 25 साल से वहां पर कोई अपराध नहीं होता। अपराध मुक्त गांव का सेलिब्रेशन जोरो शोरो से गांववाले मना रहे होते हैं। तभी लड़की वालों की तरफ से दिया जाने वाला दुपहिया चोरी हो जाता है। गांव वाले चोर का पता लगाने के लिए एड़ी से चोटी का दम लगा देते हैं।
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