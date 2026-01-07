Drishyam 3 का ढाई महीने बाद खुल जाएगा सस्पेंस, डायरेक्टर ने फिल्म की रिलीज पर दिया बड़ा अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दृश्यम 3 साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। दो सफल पार्ट्स के बाद अब मेकर्स इसका तीसरा पार्ट लेकर जल्द ही ऑडियंस के सामने आएंगे। अजय देवगन की सस्पेंस से भरी फिल्म 'दृश्यम 3' मलयालम एक्टर मोहनलाल की फिल्म का हिंदी रीमेक है।

अजय देवगन ने तो बीते महीने ही ऑफिशियल घोषणा के साथ ये बता दिया था कि हिंदी में उनकी 'दृश्यम-3', 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय के बाद अब मलयालम भाषा में दृश्यम 3 बनाने वाले निर्देशक जीतू जोसेफ ने भी ये बता दिया है कि वह कब सस्पेंस से भरी इस फिल्म को थिएटर में दर्शकों के लिए रिलीज करेंगे।

कब रिलीज होगी दृश्यम 3? कोच्चि में एक प्राइवेट इवेंट अटेंड करते हुए निर्देशक जीतू जोसेफ ने मलयालम फिल्म 'दृश्यम-3' की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, उन्होंने इवेंट में कहा, "दृश्यम एक ऐसी फिल्म है, जिसने लोगों को बहुत प्रभावित किया है। मुझपर इसका प्रभाव आज भी है। बहुत ज्यादा उम्मीद न रखकर आप इस फिल्म को अप्रैल के फर्स्ट वीक में थिएटर में देख सकते हैं। हम रिलीज डेट की जल्द ही घोषणा करेंगे, तब तक आप 'वलथुवशथे कल्लन' देखिए, जो 30 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह एक अच्छी फिल्म होगी।"