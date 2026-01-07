Drishyam 3 का ढाई महीने बाद खुल जाएगा सस्पेंस, डायरेक्टर ने फिल्म की रिलीज पर दिया बड़ा अपडेट
दृश्यम 3 का हिंदी हो या फिर मलयालम वर्जन, दोनों को लेकर ऑडियंस में एक अलग क्रेज है। अजय देवगन ने तो बीते साल 2025 में ही हिंदी में 'दृश्यम-3' की रिलीज ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दृश्यम 3 साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। दो सफल पार्ट्स के बाद अब मेकर्स इसका तीसरा पार्ट लेकर जल्द ही ऑडियंस के सामने आएंगे। अजय देवगन की सस्पेंस से भरी फिल्म 'दृश्यम 3' मलयालम एक्टर मोहनलाल की फिल्म का हिंदी रीमेक है।
अजय देवगन ने तो बीते महीने ही ऑफिशियल घोषणा के साथ ये बता दिया था कि हिंदी में उनकी 'दृश्यम-3', 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय के बाद अब मलयालम भाषा में दृश्यम 3 बनाने वाले निर्देशक जीतू जोसेफ ने भी ये बता दिया है कि वह कब सस्पेंस से भरी इस फिल्म को थिएटर में दर्शकों के लिए रिलीज करेंगे।
कब रिलीज होगी दृश्यम 3?
कोच्चि में एक प्राइवेट इवेंट अटेंड करते हुए निर्देशक जीतू जोसेफ ने मलयालम फिल्म 'दृश्यम-3' की रिलीज डेट से पर्दा उठाया। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, उन्होंने इवेंट में कहा, "दृश्यम एक ऐसी फिल्म है, जिसने लोगों को बहुत प्रभावित किया है। मुझपर इसका प्रभाव आज भी है। बहुत ज्यादा उम्मीद न रखकर आप इस फिल्म को अप्रैल के फर्स्ट वीक में थिएटर में देख सकते हैं। हम रिलीज डेट की जल्द ही घोषणा करेंगे, तब तक आप 'वलथुवशथे कल्लन' देखिए, जो 30 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह एक अच्छी फिल्म होगी।"
यह भी पढ़ें- दृश्यम 3 विवाद के बीच Akshaye Khanna ने शुरू की अपकमिंग मूवी की शूटिंग, धुरंधर के बाद मचाएंगे धमाल
दृश्यम की फ्रेंचाइजी को एक साथ रिलीज करने का था प्लान
आपको बता दें कि मेकर्स 'दृश्यम-3' के हिंदी और मलयालम वर्जन को पहले एक साथ रिलीज करने का प्लान कर रहे थे। दोनों की शूटिंग भी आसपास ही होने वाली थी, लेकिन कुछ मतभेदों की वजह से मेकर्स ने इसे अलग-अलग रिलीज करने का निर्णय लिया।
दृश्यम 3 की कहानी की बात करें तो कहानी पिछले दो सीक्वेंस को जोड़ते हुए आगे बढ़ी, जहां जॉर्जकुट्टी मजबूरी में किए गए अपराध के बाद अपने परिवार की रक्षा के लिए कई प्रयास करेगा। मोहनलाल के अलावा इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में मीना, अनसिबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरथ जैसे कई सितारे नजर आएंगे। शुरुआत में ही मेकर्स ने ये घोषणा कर दी थी कि हिंदी और मलयालम दोनों का क्लाइमेक्स एक-दूसरे से अलग होने वाला है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।