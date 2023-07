Dream Girl 2 First Look: लड़की बने आयुष्मान का ये खूबसूरत लुक उड़ा देगा 'रातों की नींद', इस बार कहर ढहाएंगी पूजा

Dream Girl 2 First Look आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की जब घोषणा हुई थी तब से ही इस फिल्म को देखने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी लेकिन उससे पहले मेकर्स ने हाल ही में फिल्म से पूजा बनी आयुष्मान खुराना का नया पोस्टर जारी किया।

Dream Girl 2 New Poster Ayushmann Khurrana Look Stunning in Pooja New Look /Instagram