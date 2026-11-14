'राम-सीता' नहीं...'रावण' के लिए बना ये रुलाने वाला गीत, दर्दभरी रात में सिमटी थी कहानी; 4 सिंगर्स ने दी आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रामानंद सागर की 1987 में रिलीज हुई रामायण (Ramayan) का कोई मुकाबला नहीं है। अरुण गोविल के श्रीराम से लेकर दीपिका चिखलिया के सीता और अरविंद त्रिवेदी के रावण के किरदार ने फैंस के दिलों में आज तक अपनी एक जगह बनाई हुई है।

दूरदर्शन पर आने वाली रामायण के आइकॉनिक म्यूजिक और गानों ने भी कई लोगों की आंखें नम कर दी थी। उन्होंने राम और सीता के अलावा 38 साल पहले रावण की उस रात पर भी ऐसा आइकॉनिक गीत बनाया था, जिसने सभी को रूला दिया था। कौन सा था वो गीत, चलिए बताते हैं।

रावण के मन की हलचल को गाने में पिरोया दूरदर्शन (Doordarshan) पर आने वाले माइथोलॉजिकल शो के जिस गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, उसे रामानंद सागर की रामायण के 74वें एपिसोड में डाला गया था। गाने के लिरिक्स थे 'यही रात अंतिम यही रात भारी' ( Yehi Raat Antim Yehi Raat Bhaari Song)। गाने को तिलक नामक यूट्यूब पेज ने शेयर किया है।

रामायण के इस रुला देने वाले गीत की शुरुआत ही रावण के विजुअल्स के साथ ही होती है, जिनके मन में श्रीराम के साथ युद्ध से पहले काफी उथल-पुथल मची हुई है। वह अपने कक्ष में घूमते हुए बेचैन दिखाई देते हैं। उनकी आंखों के सामने अपने बेटे मेघनाद की मृत्यु का सीन बार-बार आता है। इस गीत को यूट्यूब पर 3 करोड़ 89 लाख व्यूज मिल चुके हैं। गाने में मां सीता को श्री राम से मिलने की तड़प और मंदोदरी को रावण की मृत्यु को लेकर डर को भी दर्शाया गया है।