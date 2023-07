रोशन परिवार पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री; पर्दे पर दिखेंगी 3 पीढ़ियां, Krrish 4 को लेकर भी ऋतिक ने दिया नया अपडेट

Entertainment Newsअगले साल से अभिनेता ऋितिक रोशन Krrish 4 पर काम करेंगे। हिंदी फिल्म जगत में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी तीन से ज्यादा पीढ़ियां सिनेमा में अपना योगदान दे चुकी हैं। इसमें रोशन परिवार का नाम भी शामिल है। हाल ही में अभिनेता ऋितिक रोशन ने अपने दादा और संगीतकार रोशन लाल नागरथ की 106वीं जयंती पर उनके लिए भावुक पोस्ट भी लिखा।

Entertainment News: रोशन परिवार पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, Krrish 4 की भी चल रही तैयारी

