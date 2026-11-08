बॉलीवुड में Diwali की धूम, अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल तक; इन सेलेब्स ने फैंस को दी बधाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज देशभर में दीवाली (Diwali) का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम फिल्मी सितारे फैंस को इस खास पर्व की शुभकानाएं दे रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और सनी देओल (Sunny Deol) जैसे कई कलाकारों ने पोस्ट शेयर की दीपोत्सव की बधाइयां दी हैं।

इतना ही नहीं कई बी टाउन एक्ट्रेसेज ने भी सिनप्रेमियों को दीवाली की बेस्ट विशेज भेजी हैं। आइए इस मामले और कौन-कौन से सेलेब्स ने पोस्ट शेयर किए हैं। इन सेलेब्स ने दी दीवाली की बधाइयां हर साल की तरह इस बार भी दीवाली का जश्न बॉलीवुड में मनाया जाएगा। जिसकी शुरुआत सिनेमा जगत के सितारों की बेस्ट विशेज के तौर पर हो गई है। सदी महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस खास फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए लेटेस्ट ट्वीट करते हुए लिखा है- शुभ दिवस, शुभकामनाएं, सदा प्रार्थनाएं।