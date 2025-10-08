सिनेमा में कदम रखेगा Rajkumar Hirani का बेटा वीर, ये वेटरन फिल्ममेकर स्टार किड को करेगा लॉन्च

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसी लोकप्रिय फिल्में बनाने वाले निर्देशक राजकुमार हिरानी को भला कौन नहीं जानता। अब खबर आ रही है कि उनका बेटी वीर हिरानी भी बतौर अभिनेता हिंदी सिनेमा में एंट्री मारने वाला है। स्टार किड की पहली फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। मिली जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के एक दिग्गज फिल्ममेकर ने वीर को लॉन्च करने की जिम्मेदारी उठाई है। पूरा मामला क्या है आइए विस्तार से जानते हैं-

जल्द ही सिनेमा में कदम रखेंगे वीर हिरानी फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी अब हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने की तैयारी में हैं। खबर है कि हंसल मेहता की ट्रू स्टोरी फिल्म्स द्वारा निर्मित यह एक प्रेम कहानी होगी। प्रसिद्ध मलयालम फिल्ममेकर लिजो जोस पेलिसरी इसे निर्देशित करेंगे। यह बतौर निर्देशक उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। उन्हें ‘अंगामाली डायरीज’ (2017) और ‘जल्लीकट्टू’ (2019) जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है।

फोटो क्रेडिट- फेसबुक मालूम हो कि राजकुमार हिरानी के लाडले एक मंजे हुए थिएटर आर्टिस्ट हैं और लंबे समय से वह कला के रंग मंच पर अपने हुनर का प्रमाण पेश कर चुके हैं। अब आने वाले समय में वह सिल्वर स्क्रीन और ओटीटी पर भी धाक जमाते हुए दिखाई देंगे।