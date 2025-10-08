Language
    सिनेमा में कदम रखेगा Rajkumar Hirani का बेटा वीर, ये वेटरन फिल्ममेकर स्टार किड को करेगा लॉन्च

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक राजकुमार हिरानी का बेटा वीर अब बॉलीवुड में किस्मत अजमाने जा रहा है। वीर हिरानी अपने एक्टिंग डेब्यू को लेकर लंबे समय से चर्चाओं में बने हुए है। खबर है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज फिल्ममेकर के प्रोडेक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाले प्रोजेक्ट से वह सिनेमा में कदम रखेंगे।

    एक और स्टार किड करेगा डेब्यू (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसी लोकप्रिय फिल्में बनाने वाले निर्देशक राजकुमार हिरानी को भला कौन नहीं जानता। अब खबर आ रही है कि उनका बेटी वीर हिरानी भी बतौर अभिनेता हिंदी सिनेमा में एंट्री मारने वाला है। स्टार किड की पहली फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। मिली जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के एक दिग्गज फिल्ममेकर ने वीर को लॉन्च करने की जिम्मेदारी उठाई है। पूरा मामला क्या है आइए विस्तार से जानते हैं-

    जल्द ही सिनेमा में कदम रखेंगे वीर हिरानी

    फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी अब हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने की तैयारी में हैं। खबर है कि हंसल मेहता की ट्रू स्टोरी फिल्म्स द्वारा निर्मित यह एक प्रेम कहानी होगी। प्रसिद्ध मलयालम फिल्ममेकर लिजो जोस पेलिसरी इसे निर्देशित करेंगे। यह बतौर निर्देशक उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। उन्हें ‘अंगामाली डायरीज’ (2017) और ‘जल्लीकट्टू’ (2019) जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है।

    फोटो क्रेडिट- फेसबुक

    फिल्म के लिए अभिनेत्री की खोज की जा रही है। संगीतकार ए.आर रहमान फिल्म का संगीत तैयार करेंगे। लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट (आरएडीए) से स्नातक, वीर हिरानी पहले से ही अपने पिता राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज ‘प्रीतम पेड्रो’ से शुरुआत कर रहे हैं। वहीं हंसल मेहता की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बतौर निर्देशक हंसल की वेब सीरीज ‘गांधी’ इस साल रिलीज होगी। वह नेटफ्लिक्स के लिए एक हाई-स्टेक बिजनेस ड्रामा सीरीज का भी निर्देशन कर रहे हैं। 

    फोटो क्रेडिट- फेसबुक

    मालूम हो कि राजकुमार हिरानी के लाडले एक मंजे हुए थिएटर आर्टिस्ट हैं और लंबे समय से वह कला के रंग मंच पर अपने हुनर का प्रमाण पेश कर चुके हैं। अब आने वाले समय में वह सिल्वर स्क्रीन और ओटीटी पर भी धाक जमाते हुए दिखाई देंगे।

    राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म कौन सी?

    2 साल पहले शाह रुख खान के साथ निर्देशक राजकुमारी हिरानी की आखिरी डायरेक्टोरियल मूवी डंकी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। मूवी कमर्शियल तौर पर औसतन रही थी। तब से हर कोई राजकुमार के कमबैक का इंतजार कर रहा है। अभी तक डायरेक्टर की अगली फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि संजय दत्त की मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त को लेकर वह विचार-विमर्श में लगे हुए हैं।

