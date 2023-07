Kalki 2898 AD के सीक्वल को लेकर खुलकर बोले निर्देशक नाग अश्विन, प्रभाष को चुनने की भी बताई वजह

हालांकि फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन फिलहाल फ्रेंचाइज या सीक्वल को लेकर नहीं सोच रहे हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान जब नाग अश्विन से पूछा गया कि यह बड़े बजट की फिल्म है ऐसे में क्या आपने इसकी कहानी को आगे बढ़ाने को लेकर कुछ सोचा है? इस पर वह कहते हैं कि नहीं मैंने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोच है।

Kalki 2898 AD के सीक्वल को लेकर खुलकर बोले निर्देशक नाग अश्विन

