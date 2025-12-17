बॉलीवुड में फिर पसरा मातम, Dino Morea के पिता का निधन...पापा को याद कर भावुक हुए एक्टर
Dino Morea Father Death: अभिनेता डिनो मोरिया के पिता का हाल ही में निधन हो गया है। खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की है। वहीं ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड जगत से एक और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में एक्टर डिनो मोरिया (Dino Morea) के पिता का निधन हुआ है। डिनो मोरिया के पिता रॉनी मोरिया (Ronnie Morea) अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस खबर की जानकारी खुद डिनो मोरिया ने सोशल मीडिया के जरिए ही दी है।
पिता के निधन पर नम हुईं डिनो की आंखें
दरअसल डिनो मोरिया के पिता रॉनी मोरिया के निधन के बाद खुद एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में डिनो ने पिता के बारे में काफी कुछ लिखा है। डिनो ने लिखा है कि,
''हर दिन जी भरकर जियो, हर रोज़ मुस्कुराओ, जो भी करो उसे यकीनन पूरे जुनून के साथ ही करो। कसरत करो, कुदरत के बीच वक्त बिताओ, धूप का मजा लो, अच्छा खाना खाओ, पहाड़ों पर चढ़ो, समुद्र में तैरने जाओ और जंगलों की खूब सैर करो। मेहनत करो, अच्छे बनो, दयालु बनो और सबसे प्यार करो... और यह सब अपनी शर्तों पर करो!! यह लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे लिए कोई एक इंसान जो इन सब बातों की मिसाल है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मेंटर, मेरे हीरो, मेरे पिता और मेरे डैड!! पापा, जीवन के इन सभी सबकों को सिखाने के लिए आपका शुक्रिया!! हम सब आपको बहुत याद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहीं न कहीं पार्टी शुरू कर दी होगी और आपके आस-पास के सारे लोग खूब नाच-गा रहे होंगे और खूब हंसी-मजाक चल रहा होगा। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, तब तक आप ऐसे ही कूल रहिएगा!!! लव यू''View this post on Instagram
सितारों ने दी श्रद्धांजलि
अपने इस पोस्ट के साथ डिनो ने अपने पिता की कई तस्वीरों को शेयर किया है। ये तस्वीरें उनके पिता के यंग दिनों की हैं। वहीं डिनो मोरिया के इस पोस्ट पर कई सितारों ने उनके पिता को श्रद्धांजलि भी दी है। मलाइका अरोड़ा ने उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा डिनो मोरिया की एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा संध्या मृदुल, अमृता अरोड़ा, विशाल डडलानी और चंकी पांडे समेत कईयों ने दुख व्यक्त किया है।
डिनो मोरिया के पिता का निधन किस वजह से हुआ है, इसके बारे में फिलहाल अधिक जानकारी नहीं है। वहीं डिनो मोरिया की बात करें तो पिछले दिनों ही वो फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे।
