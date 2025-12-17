बॉलीवुड में फिर पसरा मातम, Dino Morea के पिता का निधन...पापा को याद कर भावुक हुए एक्टर

''हर दिन जी भरकर जियो, हर रोज़ मुस्कुराओ, जो भी करो उसे यकीनन पूरे जुनून के साथ ही करो। कसरत करो, कुदरत के बीच वक्त बिताओ, धूप का मजा लो, अच्छा खाना खाओ, पहाड़ों पर चढ़ो, समुद्र में तैरने जाओ और जंगलों की खूब सैर करो। मेहनत करो, अच्छे बनो, दयालु बनो और सबसे प्यार करो... और यह सब अपनी शर्तों पर करो!! यह लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे लिए कोई एक इंसान जो इन सब बातों की मिसाल है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मेंटर, मेरे हीरो, मेरे पिता और मेरे डैड!! पापा, जीवन के इन सभी सबकों को सिखाने के लिए आपका शुक्रिया!! हम सब आपको बहुत याद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहीं न कहीं पार्टी शुरू कर दी होगी और आपके आस-पास के सारे लोग खूब नाच-गा रहे होंगे और खूब हंसी-मजाक चल रहा होगा। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, तब तक आप ऐसे ही कूल रहिएगा!!! लव यू''

