आशीष राजेंद्र कुमार, नई दिल्ली। 'देव डी' और 'अल्फा' जैसी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता दिब्येंदु भट्टाचार्य (Dibyendu Bhattacharya) ने हमेशा अपनी सधी हुई एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। अब दैनिक जागरण संवादी सत्र के दौरान उन्होंने अपने करियर और पहली कमाई के बारे में खुलकर बात की है।

दैनिक जागरण के संवाददाता आशीष राजेंद्र कुमार के साथ खास बातचीत में दिब्येंदु भट्टाचार्य ने जिंदगी में उतार-चढ़ाव, पहली नौकरी और NSD में पढ़ाई का किस्सा शेयर किया है। उतार-चढ़ाव को बताया सफर संघर्ष के बारे में दिब्येंदु ने कहा, "यह हर किसी की जिंदगी में रहता है। यह एक सफर की तरह है, उतार-चढ़ाव तो आएगा। अब रास्ते में चल पड़े हैं तो कभी पानी आ गया, कभी रेगिस्तान आ गया लेकिन चलते जाना है ना। यह तो जिंदगी है। उतार-चढ़ाव आएगा ही लेकिन आपको उसमें कभी वॉक डाउन नहीं होना है कि अब मैं क्या करूं।"

दिब्येंदु भट्टाचार्य ने बताया कि जब वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए, तभी उन्होंने ठान ली थी कि वह अभिनेता बनेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उन्होंने फैसला ले लिया था कि जो कुछ भी करना है, इसी फील्ड में करना है।

View this post on Instagram A post shared by Dainik Jagran Lucknow (@djlucknow) राजपाल थे दिब्येंदु के बैचमेट दिब्येंदु भट्टाचार्य ने बताया कि एनएसडी में राजपाल यादव समेत कई स्टार्स उनके बैचमेट्स थे और सबसे पहले फेम पाने वाले भी राजपाल ही थे। उन्होंने कहा, "मेरे बैच से करीब 7 या 8 लोग एक साथ मुंबई आ गए थे लेकिन मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में तीन साल रह गया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बंगाल से आया हूं तो मुझे हिंदी क्षेत्र में काम करने के लिए हिंदी में और काम करना चाहिए और काम करना पड़ेगा और हमारे लिए रंगमंच ही सबकुछ था। तो हमारे लिए रंगमंच इतनी आसानी से कैसे छूठ जाएगा।"