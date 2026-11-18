एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके फैंस को उलझन में डाल दिया है। उनकी पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) के बर्ताव पर निशाना साधा है।

अपनी पोस्ट में दीया ने नवाज की आलोचना करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है। उन्होंने उनके रवैये को आपत्तिजनक बताया। हालांकि एक्ट्रेस ने अभी तक ये नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं किया है।

दीया मिर्जा ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट बुधवार, 18 नवंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दीया ने लिखा,'इनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा है! न तो बात करने की तमीज है, और एटीट्यूड तो एकदम अलग ही लेवल का है! बिल्कुल आपत्तिजनक इंसान! इसी के साथ उन्होंने नवाजुद्दीन को इसमें टैग भी किया।'

फिलहाल, उनकी इस अचानक की गई टिप्पणी के पीछे का कारण पता नहीं है। इस बीच, दीया के क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस के बीच अटकलों को जन्म दे दिया है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ये बातें किसी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें ये दोनों कलाकार शामिल हैं। कई लोगों का मानना है कि यह पोस्ट किसी असली विवाद के बजाय एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है।

फैंस ने कमेंट्स में लगाया अंदाजा एक यूजर ने कमेंट किया,'दीया से बिल्कुल अलग... पक्का फिल्म का प्रमोशन होगा।' जबकि दूसरे ने लिखा,'प्रमोशन करने का स्टाइल थोड़ा अलग है।' तीसरे ने कहा, 'अगर आप फिल्म प्रमोशन के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, तो प्लीज ऐसा न करें, यह बहुत ही अजीब है।'