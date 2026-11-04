Alia Bhatt की मां ने पटाखे जलाने वालों को बताया 'देशद्रोही', सोनी राजदान बोलीं- 'युवा बच्चों के माता पिता...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दीवाली का त्यौहार आने वाला है और बढ़ता हुआ एयर पॉल्यूशन पूरे देशभर एक बार फिर बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में कई बॉलीवुड सितारे हैं, जो लोगों से आगे बढ़कर ये अपील कर रहे हैं कि वह शुभ दिन के मौके पर पटाखे न जलाए।

कुछ दिनों पहले दीया मिर्जा का एक वीडियो सामने आया था,जिसकी वजह से एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। उनके बाद अब आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने पटाखे जलाने वाले लोगों को देशद्रोही कह दिया। सोनी राजदान ने बच्चों की दिक्कतों का दिया हवाला दीया मिर्जा के बाद सोनी राजदान ने दीवाली के पटाखों की वजह से एयर पॉल्यूशन को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "किसी भी यंग बच्चों के माता-पिता आपको ये बात बताएंगे की वायु प्रदूषण की वजह से उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। कितने बच्चे हैं जो बीमारी की वजह से अपना स्कूल मिस कर रहे हैं।"

सोनी राजदान ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "तो ऐसै हालातों के बीच आप मुझे ये कह रहे हो कि दीवाली पर पटाखे फोड़ना सही है, तो मैं बस यही कहूंगी कि मुझे इसमें एंटी लाइफ, एंटी हेल्थ और हां एंटी नेशनल वाली चीज लगती है। हेल्थ एक च्वाइस है, जिसे हम अपने बच्चों के लिए चुनते हैं, तो आइए हम सब मिलकर सही चीज चुने।"