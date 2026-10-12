पुरानी पीढ़ी की सोच... पति महेश भट्ट संग उम्र के अंतर पर सोनी राजदान की दो टूक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 40 साल पहले अभिनेत्री सोनी राजदान (Soni Razdan) और फिल्ममेकर महेश भट्ट ने शादी रचाई थी। तब से लेकर अब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं। हाल ही में सोनी ने पति महेश संग उम्र के अंतर के मामले पर खुलकर बात की है।

जिसके जरिए आलिया भट्ट की मां ने बताया है कि महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और उनके सोच के बीच किस तरह का फर्क रहता है। आइए जानते हैं कि महेश को लेकर राजी फिल्म एक्ट्रेस सोनी राजदान ने क्या-क्या कहा है-

महेश भट्ट को लेकर बोलीं सोनी राजदान साल 1986 में सोनी राजदान और महेश भट्ट ने शादी रचाई थी। सोनी महेश की दूसरी पत्नी हैं और पिछले 4 दशकों से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हाल ही में सोनी ने नयनदीप रक्षित के साथ एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते में बराबरी की अहमियत के मुद्दे पर खुलकर चर्चा की है और बताया है-