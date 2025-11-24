Dharmendra Health Update: फिर बिगड़ी धर्मेंद्र की तबीयत, ही-मैन के घर पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की फिर से तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। सोमवार को अभिनेता के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी देखी गई। यही नहीं, अभिनेता के घर पर सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे भी पहुंचे।

89 साल के धर्मेंद्र की तबीयत काफी दिनों से खराब है। पहले वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 11 नवंबर 2025 को ऐसी खबर आई थी कि अभिनेता का निधन हो गया है। हालांकि, परिवार ने इस खबर को खारिज किया था और मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया था।

धर्मेंद्र के घर बाहर पहुंचे सेलेब्स 12 नवंबर को धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे और उन्हें घर ले आया गया था। अब धर्मेंद्र के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी देखी गई है। एएनआई ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि अभिनेता के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी है। यही नहीं, धर्मेंद्र के घर के बाहर सेलिब्रिटीज भी आए। उनकी बेटियां भी अभिनेता के घर पहुंच रही हैं। हालांकि, अभी तक देओल परिवार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।