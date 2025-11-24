Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dharmendra Health Update: फिर बिगड़ी धर्मेंद्र की तबीयत, ही-मैन के घर पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    Dharmendra Health Update: खबर आ रही है कि बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिर से तबीयत खराब हो गई है। अभिनेता के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी देखी गई। कुछ दिन पहले ही अभिनेता को अस्पताल से घर लाया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    89 साल के धर्मेंद्र की फिर बिगड़ी तबीयत। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की फिर से तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। सोमवार को अभिनेता के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी देखी गई। यही नहीं, अभिनेता के घर पर सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे भी पहुंचे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    89 साल के धर्मेंद्र की तबीयत काफी दिनों से खराब है। पहले वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 11 नवंबर 2025 को ऐसी खबर आई थी कि अभिनेता का निधन हो गया है। हालांकि, परिवार ने इस खबर को खारिज किया था और मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया था।

    धर्मेंद्र के घर बाहर पहुंचे सेलेब्स

    12 नवंबर को धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे और उन्हें घर ले आया गया था। अब धर्मेंद्र के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी देखी गई है। एएनआई ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि अभिनेता के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी है। यही नहीं, धर्मेंद्र के घर के बाहर सेलिब्रिटीज भी आए। उनकी बेटियां भी अभिनेता के घर पहुंच रही हैं। हालांकि, अभी तक देओल परिवार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

     

    धर्मेंद्र 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे थे। 