Dharmendra Health Update LIVE: धर्मेंद्र के घर के बाहर से निकली एंबुलेंस, श्मशान घाट पर बढ़ाई गई सुरक्षा
Dharmendra Health Update LIVE News: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फिर से तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। सोमवार को अभिनेता के घर के बाहर एंबुलेंस और टाइट सिक्योरिटी देखी गई।
By Rinki Tiwari Mon, 24 Nov 2025 01:51 PM (IST)
Dharmendra Health Update: खबर आ रही है कि बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की फिर से तबीयत खराब हो गई है। अभिनेता के घर के बाहर एंबुलेंस देखी गई है। श्मशान घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
24 Nov 20252:01:13 PM
Dharmendra Health LIVE: एशा देओल पहुंचीं श्मशान घाट
धर्मेंद्र और उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बेटी एशा देओल श्मशान घाट पहुंच गई हैं।
24 Nov 20252:01:42 PM
Dharmendra health Update LIVE: श्मशान घाट पहुंचे अमिताभ-अभिषेक
धर्मेंद्र के घर पर अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन व पोते अगस्त्य नंदा भी पहुंच गए हैं। अभिनेता के चेहरे पर उदासी देखी गई।
24 Nov 20251:50:59 PM
धर्मेंद्र के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी
धर्मेंद्र के घर से एंबुलेंस निकली है और बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।