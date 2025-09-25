Dhadak 2 OTT release: ओटीटी पर कहां देखें निलेश और विधि की प्रेम कहानी, इस दिन होगी रिलीज

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे पर बनी है। सिनेमाघरों में दर्शक इस फिल्म को देखने से हिचकिचा रहे थे। अब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस मूवी को शाजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है। मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी जानिए?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) ने आज के दौर में धड़क 2 (Dhadak 2) जैसी फिल्म जनता के सामने लाकर एक साहसिक कदम उठाया है। वैसे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर बनी है लेकिन जब ये सिनेमाघरों में चल रही थी तब दर्शक इसके बारे में चर्चा करने या देखने जाने से हिचक रहे थे।

ऑनलाइन रिलीज हो रही धड़क 2 लेकिन अब चूंकि मूवी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है ऐसे में उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसकी ओर आकर्षित होंगे। दर्शकों के पास जातिगत भेदभाव पर बनी इस रोमांटिक लव स्टोरी को ऑनलाइन देखने का मौका है।