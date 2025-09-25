Dhadak 2 OTT release: ओटीटी पर कहां देखें निलेश और विधि की प्रेम कहानी, इस दिन होगी रिलीज
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2 जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे पर बनी है। सिनेमाघरों में दर्शक इस फिल्म को देखने से हिचकिचा रहे थे। अब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस मूवी को शाजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है। मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी जानिए?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) ने आज के दौर में धड़क 2 (Dhadak 2) जैसी फिल्म जनता के सामने लाकर एक साहसिक कदम उठाया है। वैसे तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर बनी है लेकिन जब ये सिनेमाघरों में चल रही थी तब दर्शक इसके बारे में चर्चा करने या देखने जाने से हिचक रहे थे।
ऑनलाइन रिलीज हो रही धड़क 2
लेकिन अब चूंकि मूवी ओटीटी पर रिलीज होने वाली है ऐसे में उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसकी ओर आकर्षित होंगे। दर्शकों के पास जातिगत भेदभाव पर बनी इस रोमांटिक लव स्टोरी को ऑनलाइन देखने का मौका है।
यह भी पढ़ें- Box Office: रक्षा बंधन पर 6 फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर हुआ रण, इस मूवी पर जमकर हुई धनवर्षा
फिल्म को मिलेगा दर्शकों से जुड़ने का नया मंच
फिल्म बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने अब खुद इसकी ऑफिशियल घोषणा कर दी है। फिल्म 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। उम्मीद है कि इस रिलीज से फिल्म को सिनेमाघरों के बाद व्यापक दर्शकों से जुड़ने के लिए एक नया मंच मिलेगा।
फैंस ने जाहिर की खुशी
वहीं फैंस इस मामले में रिएक्ट करते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा-'वाह, अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म।' दूसरे ने लिखा,'बहुत अच्छी खबर।' मैं इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गया था और ओटीटी पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं आखिरकार इसे देखने के लिए उत्साहित हूं। मुझे ट्रेलर और कलाकार दोनों ही बहुत पसंद हैं।"
किस मूवी का रिमेक है धड़क 2?
शाजिया इकबाल द्वारा निर्देशित, धड़क 2 ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर अभिनीत 2018 की फिल्म का सीधा सीक्वल नहीं है। बल्कि, यह मारी सेल्वराज की प्रशंसित तमिल ड्रामा परियेरुम पेरुमल पर आधारित है, जो जाति और सामाजिक बाधाओं की अपनी बेबाक पड़ताल के लिए जानी जाती है। यह हिंदी पुनर्कल्पना दो युवाओं की कहानी पर आधारित है, जिनका रिश्ता व्यवस्थागत पूर्वाग्रहों का सामना करता है और पहचान, भेदभाव और लचीलेपन के विषयों को प्रतिध्वनित करता है। धड़क 2 एक अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।