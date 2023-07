Devon Ke Dev Mahadev फेम मोहित रैना ने 'आदिपुरुष' के मेकर्स पर कसा तंज, बोले- आपको जिम्मेदार होना चाहिए

Mohit Raina Reacts On Adipurush Failure प्रभास और कृति सेनन स्टारर आदिपुरुष के मेकर्स को इस माइथोलॉजिकल फिल्म की रिलीज के बाद काफी आलोचना झेलनी पड़ी। अब हाल ही में सीरियल देवों के देव...महादेव फेम मोहित रैना ने फिल्म की नाकामयाबी पर तंज कसा है। उन्होंने मेकर्स पर ताना मारते हुए एक ऐसा उदाहरण दिया जो आपका भी दिल छू लेगा।

Devon Ke Dev Mahadev Fame Mohit Raina Reacts on Failure of Prabhas and Kriti Sanon Film /Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Mohit Raina Reacts On Adipurush: आदिपुरुष भले ही स्क्रीन से हट चुकी हो, लेकिन फिल्म को लेकर अब तक कई सितारे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' का ट्रेलर देखकर फैंस फिल्म देखने के लिए काफी उत्सुक थे, लेकिन जब ये फिल्म थिएटर में आई, तो कई लोगों ने इसे बैन करने की मांग की थी। अब हाल ही में टीवी के फेमस एक्टर और पॉपुलर सीरियल देवों के देव 'महादेव' में भोले शंकर की भूमिका अदा करने वाले मोहित रैना ने 'आदिपुरुष' के मेकर्स को तंज कसते हुए, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार बताया है। मोहित रैना ने 'आदिपुरुष' के मेकर्स को मारा ताना? डीएनए न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में हाल ही में मोहित रैना ने फिल्म को मिले रिस्पांस के लिए 'आदिपुरुष' के निर्देशक ओम राउत और मेकर्स को जिम्मेदार बताया। उन्होंने खास बातचीत में कहा, अगर आप क्रिएटिविली कुछ करते हैं, या आपका कुछ क्रिएटिव दृष्टिकोण हैं एक खास प्रोजेक्ट के लिए। आप कोई फिल्म जब दर्शकों के लिए बनाते हैं, तो आप उनके लिए जिम्मेदार हैं। आपको थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ता है। हम जब कुछ बनाते हैं, तो अपने लिए तो बनाते नहीं हैं। हम जो उपयोग करते हैं, वो अपने तो करते नहीं। हम कोई चीज ऑडियंस के लिए बना रहे हैं- मोहित रैना मोहित रैना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए खाने का उदाहरण देते हुए कहा, जब हम कभी बाहर खाना खाने जाते हैं, तो या तो हम अपना फूड ऑर्डर करते हैं, या फिर जब हमें कोई स्पेसिफिक चीज समझ नहीं आती, तो हम शेफ से पूछते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी चीज क्या है। अगर हमें कोई डिश पसंद नहीं आती है, तो हम उससे ये गुजारिश करते हैं कि वह उसे सुधारे, क्योंकि अंतत उन्हें वह खाना उनके कस्टमर को डिलीवर करना है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "इसलिए निश्चित रूप से मेकर्स को इस बात के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और समझना चाहिए कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है और हम उन्हें क्या सर्व कर रहे हैं। अगर ऑडियंस की फिल्म देखने के लिए नहीं होगी, तो हम बनाएंगे किसके लिए"। आदिपुरुष की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में 450 करोड़ और इंडिया में केवल 288 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था।

Edited By: Tanya Arora