मुंबई की सड़कों पर बनी थी 72 साल पुरानी फिल्म, बगैर सेट के असली लोकेशन पर हुई थी शूटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 100 से अधिक पुराना हिंदी सिनेमा का इतिहास है। इस दौरान बॉलीवुड ने कई दौर को बदलते हुए देखा है। आज बेशक फिल्मों को बड़ी आसानी से रियल लोकेशन पर शूट किया जाता है, लेकिन एक वक्त पर ऐसा करना किसी सपने से सच होने जैसा लगता था।

इसी आधार पर हम आपको हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको मुंबई के असली सड़कों और बाहरी जगहों पर फिल्माया गया था, उसके लिए किसी स्टूडियो या सेट की जरूरत नहीं पड़ी थी। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी थी।

बिना स्टूडियो के शूट हुई थी फिल्म दरअसल इस लेख में जिस फिल्म के बारे में बात की जा रही है, वह सुपरस्टार देव आनंद (Dev Anand) की साल 1954 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म टैक्सी ड्राइवर (Taxi Driver) थी, जिसका निर्देशन देव साहब के भाई चेतन आनंद ने किया था। इस मूवी में देव आनंद के अलावा अभिनेत्री शीला रमानी और कल्पना कार्तिक ने अहम भूमिका को अदा किया था।

इस मामले की आधिकारिक जानकारी जावेद अख्तर ने चैट शो The Golden Years with Javed Akhtar के दौरान दी थी और बताया था कि टैक्सी ड्राइवर फिल्म ने सही मायनों में सिनेमा दौर में एक नए युग का आगाज किया था। इसके साथ ही जावेद ने ये भी बताया कि देव साहब की ये फिल्म उस साल की सबसे सफल मूवीज में भी शुमार रही।