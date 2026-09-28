दिल्ली के रोमांटिक मौसम में जरूर सुने Mohammed Rafi का गाना, कुतुब मीनार में हुई थी Cult सॉन्ग की शूटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत की राजधानी को 'दिलवालों की दिल्ली' ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये शहर कई कलाकारों की जन्मभूमि रहा है और भारतीय सिनेमा की कई फिल्मों और गानों की शूटिंग यहां हुई है।

दिल्ली में ही शूट हुआ ये गाना

दिलचस्प बात ये है कि इस वक्त दिल्ली का मौसम काफी खुशनुमा है और ऐसे मौसम में पुराने रोमांटिक सॉन्ग सुनने का मजा ही अलग है। खासकर ऐसा गाना जो इसी शहर में शूट हुआ हो।

कैसे हुई कुतुब मीनार में शूटिंग? गाने में दिखाए गए बाहरी सीन कुतुब मीनार में बाहर की ओर शूट किए गए थे वहीं अंदर के की घुमावदार सीढ़ी असल में मुंबई के महबूब स्टूडियो में बनाई गई थी क्योंकि असली कुतुब मीनार के अंदर के रास्ते काफी तंग थे जिससे पूरी फिल्म क्रू नहीं जा सकती थी।

इस एवरग्रीन रोमांटिक गाना 1963 की फिल्म 'तेरे घर के सामने' के लिए बनाया गया था। जिसे एसडी बर्मन ने संगीत दिया था और इसे हसरत जयुपुरी ने लिखा था। वहीं मोहम्मद रफी ने अपनी जादूई आवाज से इसे सजाया था।