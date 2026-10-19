Deepika- Ranveer का सुपरहिट गाना, असल में गुजराती नहीं बंगाली है; दिलचस्प है इसकी बॉलीवुड में आने की कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2013 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' (Ramleela) की गिनती आज भी बॉलीवुड की रोमांटिक कल्ट क्लासिक फिल्मों में होती है।

इस फिल्म में रणवीर सिंह (राम के किरदार में) और दीपिका पादुकोण (लीला के किरदार में) मुख्य भूमिका में नजर आए। कहा जाता है कि इसी मूवी में साथ काम करने के बाद इनकी नजदीकियां बढ़ी और दोनों का प्यार शादी के मुकाम तक पहुंचा।

गुजराती नहीं बंगाली है पॉपुलर गाना इस फिल्म का संगीत खुद संजय लीला भंसाली ने तैयार किया था और मूवी के साथ-साथ इसके सारे ही गाने काफी हिट हुए थे। हालांकि आज हम आपको फिल्म के एक ऐसे अनोखे गाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप आज तक गुजराती समझकर कंफ्यूज कर रहे हैं।

हम बात कर रहे हैं मोर बनी थंगट करे (Mor Bani Thangat Kare) गाने की जिसे उस्मान मीर (Osman Mir) और अदिति पॉल ने गाया है। पहली नजर में भले ही यह गीत आपको एक गुजराती लोकगीत लगता हो, लेकिन इसके तार विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर की एक बंगाली कविता से जुड़ा हुआ है।

मेघानी को पसंद आई थी कविता प्रसिद्ध गुजराती कवि और स्वतंत्रता सेनानी झवेरचंद मेघानी ने जब उनकी ये कविता सुनी तो उन्हें ये बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका गुजराती अनुवाद किया। बाद में प्रसिद्ध गुजराती लोक गायक हेमू गढवी ने इसे पारंपरिक धुन से सजाया और आकाशवाणी के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाया।

इस गाने को कई कलाकारों ने गाया लेकिन ओसमान मीर की भारी, बुलंद और सूफियाना आवाज में यह गीत कुछ ऐसा निखरा कि गुजरात के मंचों के लिए ट्रेडमार्क बन गया। ओपनिंग टाइटल में बजता है गाना यह गाना मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई बंगाली कविता 'नववर्ष' (Navavarsha) पर आधारित है, जिसका अर्थ है 'नई बारिश'। फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के ओपनिंग टाइटल क्रेडिट्स में बजता है में बजता है, जो फिल्म की शुरुआत से ही दर्शकों को गुजरात की संस्कृति, लोक संगीत और आने वाली कहानी के गहरे रोमांस से जोड़ देता है।