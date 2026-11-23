एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने फराह खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' (Om Shanti Om) से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट शाह रुख खान नजर आए थे।

हालांकि,फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले, उन्होंने मुंबई में अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल 'एक्टर प्रिपेयर्स' में तीन महीने का कोर्स किया था।

एक्सरसाइज के दौरान रोने लगी थीं दीपिका

गोवा में 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया' के दौरान एक राउंड-टेबल बातचीत के दौरान अनुपम ने दीपिका के एक्टिंग स्टूडेंट रहने के दिनों को याद किया।

अनुपम ने उस दौरान दीपिका को दी गई एक एक्सरसाइज के बारे में भी बताया जिसे करते हुए वो काफी परेशान हो गई थीं और रोने ही लगी थीं। सेशन के दौरान, अनुपम ने एक्टिंग की कला का अभ्यास करने के महत्व पर जोर दिया और उदाहरण के तौर पर दीपिका के अनुभव का जिक्र किया।