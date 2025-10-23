क्या Deepika Padukone की बेटी दुआ की है जुड़वा बहन? कपल ने शेयर की एक जैसी फोटो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली के मौके पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया। फैंस प्यारी दुआ (Dua Padukone Singh ) की एक झलक पाकर दीवाने से हो गए। सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी फोटो वायरल होने लगी। हर कोई इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था।

यहां तक तो सबकुछ ठीक था हद तो तब हो गई जब एक कपल ने अपनी बेटी को दुआ को उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। कपल ने दावा किया कि उनकी बेटी की तरह दिखती है। मुझे सचमुच लगा ये एक हैं इन्फ्लुएंसर श्रेयशी देबनाथ गुप्ता नाम की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर अपने पति, बेटी डेजी और दीपिका, रणवीर और दुआ की तस्वीर वाला एक कोलाज पोस्ट करते हुए लिखा, "ये दोनों इतने एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? एक पल के लिए तो मुझे सचमुच लगा कि ये मेरी डेज़ी है! क्या किसी और को भी इसमें समानता दिखती है?"