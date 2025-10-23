क्या Deepika Padukone की बेटी दुआ की है जुड़वा बहन? कपल ने शेयर की एक जैसी फोटो
21 अक्टूबर,2025 को, दीपिका और रणवीर ने इंस्टाग्राम पर बेबी दुआ की पहली तस्वीरें शेयर कीं। दीपिका और दुआ ने मैचिंग लाल रंग के परिधान पहने थे। ये पहली झलक देखकर हर किसी का दिल पिघल गया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली के मौके पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया। फैंस प्यारी दुआ (Dua Padukone Singh ) की एक झलक पाकर दीवाने से हो गए। सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी फोटो वायरल होने लगी। हर कोई इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था।
यहां तक तो सबकुछ ठीक था हद तो तब हो गई जब एक कपल ने अपनी बेटी को दुआ को उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। कपल ने दावा किया कि उनकी बेटी की तरह दिखती है।
मुझे सचमुच लगा ये एक हैं
इन्फ्लुएंसर श्रेयशी देबनाथ गुप्ता नाम की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर अपने पति, बेटी डेजी और दीपिका, रणवीर और दुआ की तस्वीर वाला एक कोलाज पोस्ट करते हुए लिखा, "ये दोनों इतने एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? एक पल के लिए तो मुझे सचमुच लगा कि ये मेरी डेज़ी है! क्या किसी और को भी इसमें समानता दिखती है?"
अपनी बेटी से करने लगे तुलना
हालांकि यूजर्स को दोनों में कोई समानता नहीं दिखी। कुछ ने तो हामी भरी लेकिन कुछ का कहना था कि ऐसी तुलना करना गलत है। एक यूज़र ने कमेंट किया, "मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब दीपिका और रणवीर ने तस्वीरें पोस्ट कीं, तो मुझे पहली बार लगा कि दुआ बिल्कुल ऑरा जैसी दिखती हैं..." एक और यूज़र ने असहमति जताते हुए कहा, "नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई समानता है। दोनों अपनी-अपनी जगह प्यारी हैं।"
हर बच्चा सुंदर होता है
वहीं दूसरों को लगा कि यह तुलना अनावश्यक है एक यूजर ने लिखा,"लाल रंग पहनना और दो चोटियां बनाने से कोई एक जैसा नहीं लगने लग जाता। एक अन्य ने लिखा, "सिर्फ इसलिए कि वे मशहूर हस्तियां हैं, अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चे से क्यों करें? हर बच्चा अपने आप में अनोखा और सुंदर होता है।"
