दशहरे पर Deepika-Ranveer ने किया दूसरी बेटी का नामकरण, खूबसूरत फैमिली फोटो में दिखाई 'देवी' की झलक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे के शुभ अवसर पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक कंबाइन पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी बेटी का नाम अनाउंस किया। इस खास मौके पर दोनों ने अपने परिवार की एक प्यारी-सी तस्वीर भी फैंस के साथ शेयर की।

दीपिका-रणवीर ने दशहरे पर रखा अपनी बेटी का नाम शेयर की गई खूबसूरत तस्वीर में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), उनकी बड़ी बेटी दुआ और उनकी नवजात बेटी नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ कपल ने एक इमोशनल कैप्शन लिखा और अपनी बेटी का नाम अनाउंस किया, 'प्यार और खुशियों से भरपूर, देवी पादुकोण सिंह'।

इस घोषणा के साथ दीपिका और रणवीर ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। उनके बढ़ते परिवार में आई नई खुशियां और प्यार इस खास पल को और भी यादगार बना रहे हैं। तस्वीर में उनकी बड़ी बेटी दुआ अपनी छोटी बहन का प्यार से स्वागत करती नजर आ रही हैं, वहीं दीपिका और रणवीर अपनी नवजात बेटी के साथ इस अनमोल पल को संजोते दिख रहे हैं।

एक महीने पहले किया था बेटी का स्वागत रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी दूसरी बेटी का स्वागत 19 सितंबर 2026 को किया था। इस खुशखबर को कपल ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया था। वहीं उनकी पहली बेटी दुआ का जन्म 8 सितंबर 2024 को हुआ था।