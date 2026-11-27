एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा की 'रामायण: पार्ट 1' इस वक्त थिएटर्स में चल रही है। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई है और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। इसके पहले भी पौराणिक ग्रंथ रामायण से प्रेरित कई फिल्में और टीवी बन चुकी हैं जिन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में रामायण पर आधारित पहली फिल्म कब बनी थी?

रामायण पर आधारित पहली फिल्म इस सवाल का जवाब है 109 साल पहले। जी हां भारतीय सिनेमा के वेटरन फिल्ममेकर दादा साहेब फाल्के (Dadasaheb Phalke) ने 1917 में रामायण पर आधारित एक फिल्म बनाई थी जिसे उन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का नाम था लंका दहन (Lanka Dahan)।

बिना डायलॉग के सुपरहिट रही फिल्म भारतीय सिनेमा की शुरुआती फिल्में मूक थीं और लंका दहन भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में एक डायलॉग नहीं थे। स्क्रीन पर टेक्स्ट और कलाकारों के अभिनय से ही फिल्म आगे बढ़ती थी।

एक ही एक्टर ने निभाया था राम-सीता का किरदार उस जमाने में मेल एक्टर ही फीमेल किरदार निभाए करते थे और इसीलिए अभिनेता अन्ना सालुंके ने 'लंका दहन' में श्रीराम और माता सीता दोनों की भूमिका निभाई थी। उनके अलावा इसमें गनपत जी शिंदे ने हनुमान की भूमिका निभाई थी।