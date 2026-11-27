109 साल पहले आई थी पहली 'रामायण', एक हफ्ते में कमाए थे 30, 000; फिल्म में नहीं था कोई डायलॉग
क्या आप जानते हैं रामायण से प्रेरित पहली फिल्म बॉलीवुड में 109 साल पहले बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी?
HighLights
109 साल पहले 'रामायण' पर बनी थी पहली फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने किया था जबरदस्त कलेक्शन
फिल्म में नहीं था एक भी डायलॉग
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा की 'रामायण: पार्ट 1' इस वक्त थिएटर्स में चल रही है। फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई है और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। इसके पहले भी पौराणिक ग्रंथ रामायण से प्रेरित कई फिल्में और टीवी बन चुकी हैं जिन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में रामायण पर आधारित पहली फिल्म कब बनी थी?
रामायण पर आधारित पहली फिल्म
इस सवाल का जवाब है 109 साल पहले। जी हां भारतीय सिनेमा के वेटरन फिल्ममेकर दादा साहेब फाल्के (Dadasaheb Phalke) ने 1917 में रामायण पर आधारित एक फिल्म बनाई थी जिसे उन्होंने लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का नाम था लंका दहन (Lanka Dahan)।
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बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी धूम
1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाने के बाद दादा साहेब फाल्के की यह दूसरी फीचर फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उस वक्त पहले हफ्ते में 30,000 रुपये की जबरदस्त कमाई की थी। यह फिल्म लगभग 15000 के बजट के आसपास बनी थी और एक हफ्ते में ही इसने बजट से दुगनी कमाई की।
बिना डायलॉग के सुपरहिट रही फिल्म
भारतीय सिनेमा की शुरुआती फिल्में मूक थीं और लंका दहन भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में एक डायलॉग नहीं थे। स्क्रीन पर टेक्स्ट और कलाकारों के अभिनय से ही फिल्म आगे बढ़ती थी।
एक ही एक्टर ने निभाया था राम-सीता का किरदार
उस जमाने में मेल एक्टर ही फीमेल किरदार निभाए करते थे और इसीलिए अभिनेता अन्ना सालुंके ने 'लंका दहन' में श्रीराम और माता सीता दोनों की भूमिका निभाई थी। उनके अलावा इसमें गनपत जी शिंदे ने हनुमान की भूमिका निभाई थी।
टिकट के लिए होता था झगड़ा
फिल्म में इस्तेमाल की गई ट्रिक फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया। आम जनता के बीच यह फिल्म काफी लोकप्रिय रही। फिल्म इतिहासकार अमृत गंगार के अनुसार, टिकट काउंटरों से मिले सिक्कों को बोरियों में भरकर बैलगाड़ियों के जरिए निर्माता के दफ्तर तक पहुंचाया जाता था।
बॉम्बे के मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर लंबी कतारें लग जाती थीं, जहां लोग टिकट पाने के लिए आपस में झगड़ पड़ते थे और टिकट काउंटर पर सिक्के उछालते थे, क्योंकि फिल्म अक्सर 'हाउसफुल' रहती थी।
'लंका दहन' 1917 की एक भारतीय मूक फिल्म है, जिसका निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था। फाल्के ने ही इस फिल्म की पटकथा भी लिखी थी।
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