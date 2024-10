मां दुर्गा के अवतार में Hema Malini ने दी रोंगटे खड़े करने वाली परफॉर्मेंस, नृत्य देख फटी रह गईं यूजर्स की आंखें

भारी गहनों से लदीं हेमा मालिनी ने मां दुर्गा की तरह शेर पर सवार होकर खूबसूरत प्रस्तुति दी। डांस के प्रति उनके जुनून को देख लोग उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए हैं। करीब दो घंटे तक 'बागबान' एक्ट्रेस ने मां दुर्गा बनकर स्टेज पर नृत्य किया, जिसमें वह राक्षस भस्मासुर का वध करते भी देखी गईं।

#WATCH | Uttar Pradesh: Actor and BJP MP from Mathura, Hema Malini presented a dance drama on the occasion of Navaratri, in Mathura (06.10) pic.twitter.com/rU2abVNeOl