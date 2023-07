Beyonce: हॉलीवुड सिंगर बियॉन्से की मां टीना नोल्स के घर हुई करोड़ों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

बियॉन्से (Beyonce) की मां टीना नोल्स के लॉस एंजिल्स स्थित घर पर करोड़ों की चोरी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार चोरों ने टीना नोल्स के घर से एक तिजोरी चुराई है जिसमें एक मिलियन डॉलर से ज्यादा नकद और कीमती ज्लूरी थी। हालांकि इस घटना की जानकारी टीना पुलिस को दे दी है। ऐसे में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है।

