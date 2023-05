Cannes 2023: 76वें कान फिल्म फेस्टिवल में अनुष्का शर्मा ने किया डेब्यू, ऑफ शोल्डर गाउन में लगीं बेहद खूबसूरत

नई दिल्ली, जेएनएन। अनुष्का शर्मा ने आखिरकार कान महोत्सव में अपना डेब्यू किया। 76वें कान फिल्म फेस्टिवल में उनकी पहली उपस्थिति की तस्वीरें और वीडियो, शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस शाम के लिए उन्होंने उसने रिचर्ड क्विन का बेहद खूबसूरत गाउन सेलेक्ट किया।

अनुष्का, जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल 2023 के आखिरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक्ट्रेस ने लॉरियल के साथी एंबेसडर ईवा लोंगोरिया और एंडी मैकडॉवेल के साथ रेड कारपेट पर वॉक किया। उन्होंने द ओल्ड ओक के प्रीमियर में भाग लिया, जिसका डायरेक्शन दो बार पाल्मे डी'ओर विजेता केन लोच ने किया था।

