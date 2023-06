BTS सिंगर आरएम को साउथ कोरिया ने नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री का पब्लिक रिलेशन एंबेसडर किया नियुक्त, देखें वीडियो

नई दिल्ली, जेएनएन। BTS Singer RM Ambassador: बीटीएस गायक आरएम को दक्षिण कोरिया ने नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री का पब्लिक रिलेशन एंबेसडर नियुक्त किया है। इस खबर से उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीटीएस लीडर आरएम को आधिकारिक तौर पर साउथ कोरिया ने पब्लिक रिलेशन एंबेसडर के पद पर नियुक्त कर दिया है। वह किल्ड इन एक्शन एंड आईडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे।

आरएम के अपॉइंटमेंट सेरेमनी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस कार्यक्रम में किम नामजून ने सूट पहन रखा था। गुरुवार को बैंक हिट म्यूजिक ने बीटीएस की इस उपलब्धि की घोषणा की। इस अवसर पर बीटीएस के लीडर आरएम ने एक वक्तव्य भी दिया। ट्विटर यूजर के ट्रांसलेशन के अनुसार उन्होंने कहा है,

BTS के आरएम ने आगे कहा,

बीटीएस के आरएम के नए रोल पर बीटीएस आर्मी ने ट्विटर पर सराहना की। कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। किल्ड इन एक्शन रिकवरी एंड आईडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन कोरियाई युद्ध में मारे गए वॉर हीरोज के परिवारों की देखभाल करता है। पब्लिक रिलेशन के अनुसार आरएम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोशन का काम देखेंगे। बीटीएस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस है। उनके कई गाने भारत में भी लोकप्रिय हुए हैं।

Namjoon Appointment Ceremony Speech ~

🐨: Hello, I am RM of BTS.

🐨 :Firstly, it is truly an honor to be in the presence of such estimable guests at the Ministry of Defense's Excavation Team and become the Ambassador of Promotion.

🐨: This is the 10yr anniversary of BTS's debut. pic.twitter.com/ey9PTKAqo3— ʲᵒᵒⁿᵈⁱᵃʳʸ (@Nousseiba09) June 1, 2023