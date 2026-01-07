Dhurandhar के क्लब में शामिल हुई Border 2, इतने घंटे लंबी है सनी देओल-दिलजीत दोसांझ की वॉर ड्रामा फिल्म
हिंदी सिनेमा में 3 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्मों का दौर एक बार फिर से लौट आया है। एनिमल-पुष्पा 2 और रणवीर सिंह की धुरंधर के बाद अब सनी देओल-वरुण धवन, दि ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म 1971 में हुए पाकिस्तान और भारत के युद्ध पर बेस्ड है, जिसमें लोंगेवाला की लड़ाई और भारतीय सेना आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साहस को दिखाया गया गया है।
इस फिल्म के टीजर और 'घर कब आओगे' थीम सॉन्ग के बाद फैंस अब इसके ट्रेलर का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज होने में तो अभी समय है, लेकिन वॉर ड्रामा के रन टाइम का खुलासा हो चुका है। कितने घंटे लंबी है सनी देओल की फिल्म, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
200 मिनट की है सनी देओल-वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर?
बॉलीवुड में एक दौर ऐसा था, जब फिल्मों की लेंथ 3 घंटे से ज्यादा की होती थी। हालांकि, वक्त बदला और फिल्मों का रन टाइम 2 से ढाई घंटे में सिमट गया। हालांकि, एनिमल-पुष्पा 2 और धुरंधर 3 घंटे तक ऑडियंस को थिएटर में बिठाए रखने का वही दौर फिर से लेकर आए हैं। अब 3 घंटे लंबी फिल्मों की लिस्ट में बॉर्डर 2 का नाम भी शामिल हो चुका है।
बॉलीवुड हंगामा की एक खबर के मुताबिक, सनी देओल-दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' का रन टाइम 200 मिनट है, जो लगभग 3 घंटे 20 मिनट है। हालांकि, सेंसर बोर्ड के पास जाने के बाद वॉर ड्रामा फिल्म के रनटाइम में बदलाव हो सकता है।
बॉर्डर 2 के मेकर्स नहीं कम करना चाहते फिल्म की लेंथ
मेकर्स का मानना है कि बॉर्डर 2 का रन टाइम इतना लंबा रखना जरूरी था, क्योंकि वह जो वॉर फिल्म में दिखा रहे हैं, उनकी चाहत है कि फैंस उसके बारे में डिटेल्स में जाने। इसके अलावा फिल्म में चार मुख्य कलाकार सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी है, मेकर्स चाहते हैं कि उनके किरदारों के साथ भी न्याय हो। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म को 3 घंटे से ज्यादा रखा। इसके साथ ही मेकर्स ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि फिल्म का हर डायलॉग, सीन और गाना ऐसा हो, जो ऑडियंस को थिएटर्स में अपनी सीट न छोड़ने दे।
बॉर्डर 2 की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म गणतंत्र दिवस से तीन दिन पहले 23 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कई पाकिस्तानी फैंस की चाहत है कि ये फिल्म पड़ोसी मुल्क में भी रिलीज की जाए।
