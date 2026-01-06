Border 2: पाकिस्तान में बेसब्री से हो रहा 'बॉर्डर 2' का इंतजार, तारा सिंह के फैंस पूछ रहे ये सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संदेशे आते हैं...ये गाना आज भी कहीं बजता है तो हर हिंदुस्तानी इमोशनल हो जाता है। इसके साथ ही बॉर्डर की यादें भी ताजा हो जाती हैं। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तानी फैंस के दिलों में भी अपनी जगह बनाई और इसका सबूत यह है कि अब पड़ोसी देश के फैंस इसकी मोस्ट अवेटेड सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पाकिस्तान में बेसब्री से हो रहा 'बॉर्डर 2' का इंतजार सनी सिंह के एक्शन के दीवाने भारत में ही पाकिस्तान में भी हैं और इसीलिए उनके फैंस पाकिस्तान में फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी फैन ने वरुण धवन से सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल पूछा। दरअसल वरुण धवन ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, 'बॉर्डर 2, 1971 के वॉर पर आधारित है और कुछ सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। मुझे भरोसा है कि सनी सर के पाकिस्तान में भी फैंस है'।