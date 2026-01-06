Border 2: पाकिस्तान में बेसब्री से हो रहा 'बॉर्डर 2' का इंतजार, तारा सिंह के फैंस पूछ रहे ये सवाल
Border 2: फिल्म 'बॉर्डर' की कहानी और गानों की यादें आज भी ताजा हैं और अब इसका सीक्वल 'बॉर्डर 2', 2026 में रिलीज होने जा रहा है। फिल्म का भारत में तो ब ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संदेशे आते हैं...ये गाना आज भी कहीं बजता है तो हर हिंदुस्तानी इमोशनल हो जाता है। इसके साथ ही बॉर्डर की यादें भी ताजा हो जाती हैं। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तानी फैंस के दिलों में भी अपनी जगह बनाई और इसका सबूत यह है कि अब पड़ोसी देश के फैंस इसकी मोस्ट अवेटेड सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
पाकिस्तान में बेसब्री से हो रहा 'बॉर्डर 2' का इंतजार
सनी सिंह के एक्शन के दीवाने भारत में ही पाकिस्तान में भी हैं और इसीलिए उनके फैंस पाकिस्तान में फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी फैन ने वरुण धवन से सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल पूछा। दरअसल वरुण धवन ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, 'बॉर्डर 2, 1971 के वॉर पर आधारित है और कुछ सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। मुझे भरोसा है कि सनी सर के पाकिस्तान में भी फैंस है'।
वरुण के इस ट्वीट पर एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा, 'भाई आपकी बॉर्डर 2 पाकिस्तान में कब रिलीज होगी, मैं तारा सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं उनको मेरा सलाम कहना'। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।
क्या कहानी है 'बॉर्डर 2' की
'बॉर्डर 2' एक 2026 की हिंदी वॉर फिल्म है, जो 1997 की क्लासिक फिल्म का एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की अनकही कहानियों पर आधारित है, खासकर लोंगेवाला की लड़ाई पर, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की बहादुरी दिखाई गई है। इसमें सनी देओल वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनी है और इसमें गहरा देशभक्ति का जज्बा दिखाया गया है, जहां सैनिक पिछले बलिदानों का सम्मान करते हैं।
बॉर्डर 2 की कास्ट
'बॉर्डर 2' में सनी देओल, सोनम बाजवा, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन, मेधा राणा, मोना सिंह, परमवीर चीमा जैसे कलाकार हैं।
