Border-2 के लिए इस एक्टर ने सहा था दर्द, 40 दिन तक असली सैनिकों के साथ की थी शूटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 28 साल बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आर्मी ऑफिसर बनकर सनी देओल सभी के दिलों में देशभक्ति का जोश और आंखों को नम करने वाले हैं। इंडिया-पाकिस्तान की 1971 युद्ध पर बेस्ड इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। इस फिल्म के गाना और टीजर जबरदस्त है।

बॉर्डर 2 की शूटिंग झांसी से लेकर पुणे, देहरादून और अमृतसर सहित कई अलग-अलग शहरो में की गई है। हाल ही में फिल्म के लीड एक्टर ने अपना शूटिंग के समय का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि कैसे उनकी टेन बोन पर चोट लग गई थी।

ये एक्टर हुआ था शूटिंग के दौरान चोटिल वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' में मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार अदा कर रहे वरुण धवन ने फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आने से पहले अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर फैंस के कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें पाकिस्तान में फिल्म रिलीज से लेकर बॉर्डर 2 की शूटिंग का अनुभव तक शामिल क्वेश्चन थे।

हमारे जवान हमसे बहुत अलग जिंदगी जीते हैं जब एक फैन ने वरुण धवन से ये पूछा कि वह अपना किरदार निभाते हुए खुद का कितना इनपुट उसमें डालते हैं? तो वरुण धवन ने जवाब देते हुए कहा, "बॉर्डर 2 में पीवीसी प्ले करते हुए मैं अपना ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकता था, क्योंकि हमारे जवान हमसे बहुत अलग जिंदगी जीते हैं। मुझे आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से जो भी गाइडेंस मिली, मैंने उसे उस पल में ईमानदारी से निभाने की कोशिश की।"

एक फैन ने वरुण धवन को दी ये सलाह बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले वरुण धवन ने उन फैंस को भी प्यार से जवाब दिया, जो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। एक फैन ने लिखा, "भाई क्या आप अपने कमबैक को लेकर सीरियस नहीं हैं? सनी संस्कारी की तुलसी कुमार जैसी घटिया फिल्में मत कीजिए वर्सेटिलिटी के नाम पर। इसके जवाब में वरुण धवन ने कहा, "चलो फिर भी फिल्म चल गई थोड़ा। आप थिएटर में जाते रहना। बॉर्डर 2 शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि आपका टेस्ट अमेजिंग है।"