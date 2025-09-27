Boney Kapoor ने घटाया 26 किलो वजन, बोले- 'हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी श्रीदेवी'

Language
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:48 PM (IST)

    बोनी कपूर (Boney Kapoor) ने अपनी पत्नी श्रीदेवी से प्रेरणा लेकर 26 किलो वजन घटाया। उन्होंने बताया कि श्रीदेवी हमेशा उन्हें वजन कम करने और बालों का ध्यान रखने के लिए कहती थीं। बोनी ने दो बार धूम्रपान भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों के लिए फिट रहना चाहते हैं।

    बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बताया अपनी प्रेरणा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बोनी कपूर अपनी वाइफ श्रीदेवी की तारीफ करने से कभी पीछे नहीं हटते। हाल ही में एक्टर ने एक बहुत बड़ा फिजिकल टांसफॉर्मेंशन किया है जिसको लेकर उनकी काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है। बोनी ने बताया कि इसके लिए उन्हें उनकी पत्नी श्रीदेवी ने प्रेरणा दी थी।

    बोनी ने घटाया 26 किलो वजन

    बोनी कपूर ने 26 किलो वजन घटाया है। अपने इस सफर के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि श्रीदेवी के कहने पर उन्होंने दो बार धूम्रपान करना छोड़ा था। चंद्रा खोच्चर से बात करते हुए बोनी ने कहा, 'मेरी पत्नी मुझसे हमेशा कहती थी, अपने बालों के लिए कुछ करो और थोड़ा वेट कम कर लो।' बोनी ने बताया कि उन्होंने कई सारी चीजें करने की कोशिश की लेकिन एक रूटीन में कभी बंधकर नहीं रह पाए।

    क्यों फिट रहना चाहते हैं बोनी कपूर?

    बोनी ने कहा कि अब उन्हें लगा कि ऐसा कुछ कर लेना चाहिए इसलिए उन्होंने वेट कम करने की सोची। बोनी ने कहा, मैं तब तक फिट और स्ट्रॉन्ग रहना चाहता हूं जब तक मेरे बच्चों के गोल्स पूरे नहीं हो जाते। इसलिए वेट लूज करके मैं अपना पूरा ध्यान रखना चाहता था।

    114 किलो था बोनी कपूर का वजन

    बातचीत के दौरान, फिल्म निर्माता ने यह भी बताया कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान उन्होंने कितना वेट लूज किया। बोनी कपूर ने बताया, "मैं बहुत कमिटेड इंसान हूं। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं 3 किलो और वजन कम करूंगा। मैं अभी 88 साल का हूं, मुझे 85 का होना चाहिए। मैं अपने पेट के बाकी बचे हुए वजन को भी कम करूंगा। मेरा वजन 114 किलो था, मैंने 26 किलो कम किया है।"

    हेयर ट्रांसप्लांट चाहती थी श्रीदेवी

    अपने अनुभव और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के अपने फैसले के बारे में बात करते हुए, बोनी कपूर ने बताया कि उनकी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। उस समय को याद करते हुए जब श्रीदेवी उन्हें डोनर हेयर के लिए अस्पताल ले गई थीं, उन्होंने बताया, "मैं उस समय सोचता था, 'जब श्रीदेवी मेरे साथ हैं, तो मुझे बाल लगाने की क्या जरूरत है? मुझे उनसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी।"

