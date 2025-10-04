'बुरा लग रहा इनके लिए...' सालों बाद बहुत बुरे हाल में दिखीं Bobby Darling, लोगों ने की प्रार्थना

ट्रांस अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग ने कई फिल्मों में काम किया है। अब एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें देखकर आपको तरस आ जाएगा। वीडियो में उन्हें चलने में कठिनाई हो रही है। फैंस उनकी हालत देखकर चिंतित हैं और उनके ठीक होने की कामना कर रहे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ट्रांस अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग दो दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। उन्होंने स्टाइल, क्या कूल हैं हम,अपना सपना मनी मनी और ट्रैफिक सिग्नल सहित कई हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए।

इसके बाद वो काफी समय से इंडस्ट्री से गायब थीं। कुछ फैमिली दिक्कतों और हेल्थ इशूज की वजह से बॉबी एक्टिव नहीं थीं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बॉबी की हालत बहुत ही दयनीय दिख रही है। इसमें वो चलने के लिए संघर्ष कर रही हैं।