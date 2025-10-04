Language
    'बुरा लग रहा इनके लिए...' सालों बाद बहुत बुरे हाल में दिखीं Bobby Darling, लोगों ने की प्रार्थना

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    ट्रांस अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग ने कई फिल्मों में काम किया है। अब एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें देखकर आपको तरस आ जाएगा। वीडियो में उन्हें चलने में कठिनाई हो रही है। फैंस उनकी हालत देखकर चिंतित हैं और उनके ठीक होने की कामना कर रहे।

    बॉबी डार्लिंग को क्या हो गया (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ट्रांस अभिनेत्री बॉबी डार्लिंग दो दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। उन्होंने स्टाइल, क्या कूल हैं हम,अपना सपना मनी मनी और ट्रैफिक सिग्नल सहित कई हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद वो काफी समय से इंडस्ट्री से गायब थीं। कुछ फैमिली दिक्कतों और हेल्थ इशूज की वजह से बॉबी एक्टिव नहीं थीं। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बॉबी की हालत बहुत ही दयनीय दिख रही है। इसमें वो चलने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

    बॉबी से ठीक से चला नहीं जा रहा

    वीडियो में, बॉबी लाल रंग की ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखाई दे रही हैं और किसी बिल्डिंग के गार्डन एरिया से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनको चलने में बहुत कठिनाई हो रही है। जब एक पैप ने उनसे उनके पैर के बारे में पूछा तो बॉबी ने कहा,"समस्या हो गई थी, अब ठीक है। थोड़ी सी समस्या थी, हो जाएगा।" इस तरह उन्होंने प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि इस कठिनाई के बावजूद वह ठीक हो रही हैं।

    फैंस ने की बॉबी के ठीक होने की प्रार्थना

    बॉबी की ये हालत देखकर उनके फैंस को उनकी बहुत चिंता होने लगी। वो बॉबी के जल्दी ठीक होने की कामना करने लगे। एक यूज़र ने कमेंट किया, "आपको ढेर सारी शक्ति और सफलता मिले।" एक अन्य ने लिखा, "हे भगवान, उसे क्या हुआ?? तीसरे यूजर ने कमेंट किया, 'उम्मीद है कि वह ठीक और स्वस्थ होंगी।' एक अन्य ने लिखा, "बहुत बुरा लग रहा है। भगवान आपको शक्ति दे।"

    चार साल बाद मुंबई लौटीं बॉबी

    चार साल बाद मुंबई लौटीं बॉबी ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें काम की सख्त जरूरत है। उन्होंने एकता कपूर को मदद के लिए मैसेज करके बताया कि वह डिप्रेशन से जूझ रही हैं और उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं।

