Bipasha Basu: आठ महीने की बेटी संग वेकेशन पर निकली बिपाशा बसु, एयरपोर्ट पर इस अंदाज में नजर आई 'देवी'

Bipasha Basu सोमवार को एक्ट्रेस बेटी और पति संग एयरपोर्ट नजर स्पॉट हुई। 8 महीने के बेटी देवी के साथ बिपाशा बसु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर को मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। वीडियो में बिपाशा को यह कहते हुए सुना गया सो रही है। इसकी पहली फ्लाइट है आज। खबरों की माने तो जल्द ही फिल्मी दुनिया में वापसी करेंगी।

bipasha basu karan singh grover devi Photo Credit Instagarm

HighLights बेटी और पति संग वेकेशन पर निकली बिपाशा बसु देवी की पहली फ्लाइट को लेकर बेहद खुश नजर आई एक्ट्रेस मीडिया में नहीं दिखाया बेटी देवी का चेहरा

Edited By: Aditi Yadav