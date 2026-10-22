दीपिका पादुकोण की न्यू बॉर्न बेबी के नाम पर Bipasha Basu ने किया रिएक्ट, बाद में एक्ट्रेस ने बदला कमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में दूसरी बार माता-पिता बने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह ने मंगलवार को दशहरा के मौके पर अपनी दोनों बेटियों के साथ तस्वीर पहली बार सार्वजनिक की। इस दौरान दोनों ने अपनी छोटी बेटी का नाम भी साझा किया। पहली बेटी का नाम दुआ रखने के बाद, दोनों ने अपनी दूसरी बेटी का नाम देवी रखा है।

दीपिका के पोस्ट में राज फिल्म फेम एक्ट्रेस बिपाशा बसु (Bipasha Basu) पहले एक क्रिप्टिक कमेंट किया था। हालांकि, बाद में उसमें बदलाव किया है, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। बिपाशा बसु का कमेंट उल्लेखनीय है कि इससे पहले अभिनेत्री बिपाशा बसु और अभिनेता करण सिंह ग्रोवर की जोड़ी ने भी अपनी बेटी का नाम देवी रखा था। ऐसे में दीपिका और रणवीर को भी बेटी का नाम भी देवी रखे जान के बाद इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा से बिपाशा भी दूर नहीं रही। उन्होंने स्वयं दीपिका और रणवीर के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए प्रतिक्रिया दी। बिपाशा ने पहले दिल की इमोजी के साथ टिप्पणी की।

हालांकि, अब बिपाशा बसु ने इस कमेंट को सिर्फ देवी नाम के साथ एडिट कर दिया और पुराना कमेंट पूरी तरह से हटा दिया है। सोशल मीडिया पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद बिपाशा को अपनी बेटी का नाम कॉपी किए जाने पर कोई आपत्ति हुई है। लेकिन जैसी ही उन्होंने कमेंट में बदलाव किया, उससे इस चर्चा का भी खंडन हो गया है।